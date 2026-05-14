“La reducción del presupuesto nacional trajo un perjuicio muy importante para Tucumán”, afirmó Jaldo

Finalmente, el ministro describió el impacto en salud pública y el compromiso provincial para sostener tratamientos esenciales: “Hay un impacto muy importante en materia de salud, donde se caen programas oncológicos y de HIV. Son programas muy importantes que tendremos que financiar nosotros porque no podemos dejar a la gente sin tratamiento crónico. Estamos hablando de 8.000 millones de pesos. En la ley del presupuesto nacional estaba previsto que el equilibrio fiscal estaba por encima de cualquier otra cuestión. El gobierno nacional ha privilegiado el número, pero por debajo de ese número hay personas que se ven afectadas”.