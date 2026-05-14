Presupuestos, leyes "muertas" y transparencia: los argumentos del Gobierno para frenar la Ley de Financiamiento Universitario

Convocatoria: el Gobierno recibirá a rectores

El Gobierno anunció que convocará a los rectores de las casas de altos estudios que tienen hospitales universitarios para discutir un nuevo esquema de distribución de fondos. Este encuentro aún no tiene fecha. El objetivo será conformar una comisión para redefinir los criterios de reparto de una partida específica. Desde el Gobierno aseguran que las transferencias fueron frenadas hasta establecer un nuevo mecanismo de asignación. En cambio, las universidades advierten que hace meses no reciben esos recursos y alertan sobre el impacto de la demora.



