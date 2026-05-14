¿Qué pasará con el servicio domiciliario de gas durante el invierno?

El Gobierno subsidiará el costo de las importaciones de gas natural licuado (GNL) que abastecerán a hogares, hospitales, escuelas y otros servicios prioritarios durante el invierno. Este mecanismo permitirá aplanar las facturas de gas durante los meses de frío, de manera que los usuarios residenciales afrontarán la diferencia a partir de noviembre, en cuotas distribuidas a lo largo de seis meses. La medida se adopta en medio de las expectativas del mercado respecto de la evolución inflacionaria, en el que los servicios cobraron un peso mayor en la economía hogareña, tras la actualización aplicada a partir de diciembre de 2023.