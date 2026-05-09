La Provincia avanzó en la demolición de inmuebles erigidos en predios fiscales

El Fiscal de Estado Adjunto, Raúl Ferrazzano, sostuvo: “La orden del gobernador Osvaldo Jaldo es tolerancia cero a las usurpaciones y junto a la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone, estamos avanzando en poner orden en el patrimonio provincial”. Además, confirmó que “procedimos a la demolición de las construcciones indebidas emplazadas en este sector, recuperando un espacio público que pertenece a todos los tucumanos”.