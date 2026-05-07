La Provincia descarta la idea de tomar la competencia sobre rutas nacionales

Nazur puso énfasis en los recursos destinados por la Provincia para la red vial. “Podemos hablar de rutas emblemáticas de Tucumán, obras que hace más de 60 años no se hacían, como la 307, que está nueva desde el Infiernillo hasta el límite con Catamarca; son casi 40 kilómetros”, dijo a modo de ejemplo. Mencionó además la ruta provincial 357, que va desde Amaicha a la ruta nacional 40, “que también está nueva”. “Y tenemos una obra importantísima con respecto a la conectividad, que viene a beneficiar al turismo y a todo el desarrollo económico de esa región de los Valles Calchaquíes: son 4,2 km que van de la ruta nacional 40 a la Ciudad Sagrada de Quilmes”, dijo.