La Provincia descarta la idea de tomar la competencia sobre rutas nacionales

El ministro de Obras Públicas, Infraestructura y Transporte, Marcelo Nazur, afirmó que por el momento está descartada la idea de tomar la competencia sobre las rutas nacionales, una alternativa que se implementó en otros distritos del país.
“La posición del Gobierno provincial, y esto ha sido conversado en su momento con el gobernador Osvaldo Jaldo, es que las jurisdicciones que corresponden a Nación las tiene que atender Nación; y las jurisdicciones que corresponden a la Provincia, en materia vial, las estamos atendiendo, y vamos avanzando con muchísimo énfasis y dedicación”, señaló el funcionario en una entrevista con LA GACETA Play.
En ese sentido, Nazur expresó que el Poder Ejecutivo (PE) está “atendiendo nuestra red vial con recursos provinciales”. “Ya vamos pavimentando más de 160 kilómetros de nuestra red vial primaria”, mencionó.
Esta semana, en ese marco, el ministro mantuvo una reunión con representantes de sectores productivos, especialmente del sur tucumano, “para trabajar en forma en forma articulada”. “Ellos entienden que tienen que colaborar con el Estado, (así como) el Estado se tiene que responsabilizar de las cuestiones de caminos. Ellos también quieren aportar su parte”, valoró.
Detalló luego que, con la Dirección de Vialidad Provincial (DPV) como área específica, se está “trabajando en todo lo que es la red secundaria de la provincia”, es decir, las rutas provinciales que tienen ripio. “Ahora vamos a sumar alguna red terciaria productiva, que son los ingresos a campos, para poder agilizar todo lo que respecta al agro”, señaló Nazur. En ese punto se llevan adelante acciones coordinadas con el Ministerio del Interior de la Provincia, a cargo de Darío Monteros.
Plan de tareas
Nazur explicó que, en el encuentro con los productores, el Gobierno expuso su plan de tareas, y dijo que fue “muy bien recibido” por el sector privado. “Ahora vamos a sumarle algunos caminos que son importantes para la producción en el sur de la provincia”, añadió.
Nazur puso énfasis en los recursos destinados por la Provincia para la red vial. “Podemos hablar de rutas emblemáticas de Tucumán, obras que hace más de 60 años no se hacían, como la 307, que está nueva desde el Infiernillo hasta el límite con Catamarca; son casi 40 kilómetros”, dijo a modo de ejemplo. Mencionó además la ruta provincial 357, que va desde Amaicha a la ruta nacional 40, “que también está nueva”. “Y tenemos una obra importantísima con respecto a la conectividad, que viene a beneficiar al turismo y a todo el desarrollo económico de esa región de los Valles Calchaquíes: son 4,2 km que van de la ruta nacional 40 a la Ciudad Sagrada de Quilmes”, dijo.