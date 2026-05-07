Secciones
Política

La Provincia descarta la idea de tomar la competencia sobre rutas nacionales

Reunión con representantes de sectores productivos para analizar los trabajos en la red vial.

Marcelo Nazur Marcelo Nazur
Hace 2 Hs

El ministro de Obras Públicas, Infraestructura y Transporte, Marcelo Nazur, afirmó que por el momento está descartada la idea de tomar la competencia sobre las rutas nacionales, una alternativa que se implementó en otros distritos del país.

“La posición del Gobierno provincial, y esto ha sido conversado en su momento con el gobernador Osvaldo Jaldo, es que las jurisdicciones que corresponden a Nación las tiene que atender Nación; y las jurisdicciones que corresponden a la Provincia, en materia vial, las estamos atendiendo, y vamos avanzando con muchísimo énfasis y dedicación”, señaló el funcionario en una entrevista con LA GACETA Play.

En ese sentido, Nazur expresó que el Poder Ejecutivo (PE) está “atendiendo nuestra red vial con recursos provinciales”. “Ya vamos pavimentando más de 160 kilómetros de nuestra red vial primaria”, mencionó.

Esta semana, en ese marco, el ministro mantuvo una reunión con representantes de sectores productivos, especialmente del sur tucumano, “para trabajar en forma en forma articulada”. “Ellos entienden que tienen que colaborar con el Estado, (así como) el Estado se tiene que responsabilizar de las cuestiones de caminos. Ellos también quieren aportar su parte”, valoró.

El preocupante deterioro de las rutas nacionales

Detalló luego que, con la Dirección de Vialidad Provincial (DPV) como área específica, se está “trabajando en todo lo que es la red secundaria de la provincia”, es decir, las rutas provinciales que tienen ripio. “Ahora vamos a sumar alguna red terciaria productiva, que son los ingresos a campos, para poder agilizar todo lo que respecta al agro”, señaló Nazur. En ese punto se llevan adelante acciones coordinadas con el Ministerio del Interior de la Provincia, a cargo de Darío Monteros.

Plan de tareas

Nazur explicó que, en el encuentro con los productores, el Gobierno expuso su plan de tareas, y dijo que fue “muy bien recibido” por el sector privado. “Ahora vamos a sumarle algunos caminos que son importantes para la producción en el sur de la provincia”, añadió.

Después de las lluvias, ¿cuál es el estado de las rutas en Tucumán?

Después de las lluvias, ¿cuál es el estado de las rutas en Tucumán?

Nazur puso énfasis en los recursos destinados por la Provincia para la red vial. “Podemos hablar de rutas emblemáticas de Tucumán, obras que hace más de 60 años no se hacían, como la 307, que está nueva desde el Infiernillo hasta el límite con Catamarca; son casi 40 kilómetros”, dijo a modo de ejemplo. Mencionó además la ruta provincial 357, que va desde Amaicha a la ruta nacional 40, “que también está nueva”. “Y tenemos una obra importantísima con respecto a la conectividad, que viene a beneficiar al turismo y a todo el desarrollo económico de esa región de los Valles Calchaquíes: son 4,2 km que van de la ruta nacional 40 a la Ciudad Sagrada de Quilmes”, dijo.

Temas TucumánAmaicha del ValleDarío MonterosMicaela": JaldoMarcelo Nazur
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Carmina Varela, psicóloga: por qué a veces es mejor decir que no y cuáles son las consecuencias
1

Carmina Varela, psicóloga: por qué a veces es mejor decir que "no" y cuáles son las consecuencias

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente
2

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

Jóvenes de 18 hasta 35 años ya pueden inscribirse a programa de Capital Humano
3

Jóvenes de 18 hasta 35 años ya pueden inscribirse a programa de Capital Humano

La IA de Google ya tiene un curso: es gratis y con certificado
4

La IA de Google ya tiene un curso: es gratis y con certificado

Un millón de árboles y solo 250 habitantes: el asombroso pueblo argentino donde la naturaleza es mayoría
5

Un millón de árboles y solo 250 habitantes: el asombroso pueblo argentino donde la naturaleza es mayoría

Ranking notas premium
Agresión de Pichón Segura a Pelli: Hay una paralización de la investigación
1

Agresión de "Pichón" Segura a Pelli: "Hay una paralización de la investigación"

A horas de la sentencia, Lebbos exigió el apartamiento del fiscal por haber desistido de la acusación contra Kaleñuk
2

A horas de la sentencia, Lebbos exigió el apartamiento del fiscal por haber desistido de la acusación contra Kaleñuk

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente
3

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

“Envidiosa”, “Sex and the City” y las mujeres que aprendieron a ser migajeras
4

“Envidiosa”, “Sex and the City” y las mujeres que aprendieron a ser "migajeras"

El modelo político necesita gas para llegar a 2027
5

El modelo político necesita gas para llegar a 2027

Más Noticias
Caso Adorni: el hijastro de una de las jubiladas ratificó un pago adicional de U$S65.000 en la compra del departamento de Caballito

Caso Adorni: el hijastro de una de las jubiladas ratificó un pago adicional de U$S65.000 en la compra del departamento de Caballito

Caso Lebbos: absolvieron por falta de pruebas a Soto y a Kaleñuk, y la muerte de Paulina quedó impune

Caso Lebbos: absolvieron por falta de pruebas a Soto y a Kaleñuk, y la muerte de Paulina quedó impune

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

Horóscopo chino: los cinco signos que atravesarán el mayo más difícil, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cinco signos que atravesarán el mayo más difícil, según Ludovica Squirru

Nueva ciclogénesis y alerta naranja: qué provincias tendrán tormentas fuertes, viento zonda y posible granizo

Nueva ciclogénesis y alerta naranja: qué provincias tendrán tormentas fuertes, viento zonda y posible granizo

Con aumento y bono: cuánto cobran los jubilados en mayo 2026

Con aumento y bono: cuánto cobran los jubilados en mayo 2026

Hoy se conocerá la sentencia en el juicio por el caso Lebbos: entre la perpetua para Soto y la impunidad absoluta

Hoy se conocerá la sentencia en el juicio por el caso Lebbos: entre la perpetua para Soto y la impunidad absoluta

El Gobierno nacional ratificó su apoyo a Adorni y espera un peritaje

El Gobierno nacional ratificó su apoyo a Adorni y espera un peritaje

Comentarios