Tras la marcha, el Gobierno desestimó el reclamo: "La Ley de Financiamiento Universitario nació muerta"

En una dura respuesta oficial tras la segunda marcha federal universitaria, el Gobierno nacional ratificó su postura de confrontación. Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, aseguró que la Ley de Financiamiento -aprobada por el Congreso- es inviable: “Nació muerta porque viola el principio de responsabilidad presupuestaria. No especifica el origen de los fondos, lo que obliga a su suspensión inmediata”, dijo.