El primer síntoma de Parkinson que puede reconocerse en el cuerpo a temprana edad

Generalmente, el Parkinson se diagnostica entre los 50 y 60 años, lo que no implica que no pueda haber casos precoces o diagnósticos aún más tempranos. Un especialista explicó en el diario La Nación cuál es el principal síntoma que puede reconocerse entre los 30 y los 40 años y que, aunque puede parecer que se trata de una condición de otro origen, es uno de los indicadores de Parkinson a los cuales se debe atender.