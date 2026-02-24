Secciones
¿Cómo comienza el parkinson? Este es el síntoma que alertó a un hombre sobre la enfermedad

Es crucial estar atentos a estos síntomas y buscar atención médica temprana para manejar mejor la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

Hace 1 Hs

La enfermedad de Parkinson es una afección cerebral progresiva y sin cura, común entre personas mayores, similar en gravedad a la demencia o el Alzheimer

Esta enfermedad neurodegenerativa, que empeora con el tiempo, puede presentar varios síntomas iniciales que a menudo pasan desapercibidos. ¿Cuál es el primer síntoma de la enfermedad de Parkinson? ¿Cómo se manifiesta esta afección?

Primer síntoma de la enfermedad de Parkinson

Uno de los primeros síntomas del Parkinson es el temblor, aunque muchas veces quienes lo padecen no lo notan inicialmente. Este fue el caso de Lois, una paciente cuya historia fue compartida por la organización Parkinson's New Zealand. Lois no sabía que tenía Parkinson hasta que un familiar le preguntó si estaba bien, notando un temblor en su cabeza.

"Se habían dado cuenta de que temblaba y parecían estar tratando de detenerlo. Lois no tenía idea de qué estaban hablando. Cuando preguntó qué querían decir, le dijeron que el temblor de su cabeza había progresado", relataron. Lois, desconcertada, mencionó este comentario a algunos amigos, quienes también habían notado el temblor. Este fue el comienzo del viaje de Lois hacia el diagnóstico de Parkinson.

Características del temblor en Parkinson

El temblor es uno de los síntomas más comunes del Parkinson y se caracteriza por ser lento, rítmico y presente en reposo. Generalmente, afecta primero un lado del cuerpo, iniciando en una mano, pie o pierna, y eventualmente puede afectar ambos lados. El temblor también puede presentarse en la mandíbula, mentón, boca o lengua.

En raros casos, el temblor se presenta en la cabeza. Según expertos, "A veces, la lengua tiembla y, en aproximadamente el 1% de los casos de enfermedad de Parkinson, la cabeza tiembla". Este temblor a veces se debe a la transmisión del movimiento desde los brazos. Es importante distinguir el temblor del Parkinson de otros tipos, como el temblor esencial o temblor familiar benigno, y consultar al médico ante cualquier síntoma sospechoso.

Manifestaciones de la enfermedad de Parkinson

Además del temblor, el Parkinson presenta otros síntomas, tanto clásicos como inesperados. Según la Parkinson's Foundation, estos incluyen:

Ansiedad

Apatía

Depresión

Problemas respiratorios

Fatiga

Dolor

Trastornos del sueño

Escritura a mano pequeña

Problemas del habla

Cambios cognitivos

Demencias

Alucinaciones o delirios

Cambios en el estado de ánimo

Pérdida de olfato

Cambios en la piel

Vértigo y mareos

Cambios en la visión

Es crucial estar atentos a estos síntomas y buscar atención médica temprana para manejar mejor la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

