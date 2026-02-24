¿Cómo comienza el parkinson? Este es el síntoma que alertó a un hombre sobre la enfermedad

"Se habían dado cuenta de que temblaba y parecían estar tratando de detenerlo. Lois no tenía idea de qué estaban hablando. Cuando preguntó qué querían decir, le dijeron que el temblor de su cabeza había progresado", relataron. Lois, desconcertada, mencionó este comentario a algunos amigos, quienes también habían notado el temblor. Este fue el comienzo del viaje de Lois hacia el diagnóstico de Parkinson.