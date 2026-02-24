¿Cómo comienza el parkinson? Este es el síntoma que alertó a un hombre sobre la enfermedad

La enfermedad de Parkinson es una afección cerebral progresiva y sin cura, común entre personas mayores, similar en gravedad a la demencia o el Alzheimer.
Esta enfermedad neurodegenerativa, que empeora con el tiempo, puede presentar varios síntomas iniciales que a menudo pasan desapercibidos. ¿Cuál es el primer síntoma de la enfermedad de Parkinson? ¿Cómo se manifiesta esta afección?
Primer síntoma de la enfermedad de Parkinson
Uno de los primeros síntomas del Parkinson es el temblor, aunque muchas veces quienes lo padecen no lo notan inicialmente. Este fue el caso de Lois, una paciente cuya historia fue compartida por la organización Parkinson's New Zealand. Lois no sabía que tenía Parkinson hasta que un familiar le preguntó si estaba bien, notando un temblor en su cabeza.
"Se habían dado cuenta de que temblaba y parecían estar tratando de detenerlo. Lois no tenía idea de qué estaban hablando. Cuando preguntó qué querían decir, le dijeron que el temblor de su cabeza había progresado", relataron. Lois, desconcertada, mencionó este comentario a algunos amigos, quienes también habían notado el temblor. Este fue el comienzo del viaje de Lois hacia el diagnóstico de Parkinson.
Características del temblor en Parkinson
El temblor es uno de los síntomas más comunes del Parkinson y se caracteriza por ser lento, rítmico y presente en reposo. Generalmente, afecta primero un lado del cuerpo, iniciando en una mano, pie o pierna, y eventualmente puede afectar ambos lados. El temblor también puede presentarse en la mandíbula, mentón, boca o lengua.
En raros casos, el temblor se presenta en la cabeza. Según expertos, "A veces, la lengua tiembla y, en aproximadamente el 1% de los casos de enfermedad de Parkinson, la cabeza tiembla". Este temblor a veces se debe a la transmisión del movimiento desde los brazos. Es importante distinguir el temblor del Parkinson de otros tipos, como el temblor esencial o temblor familiar benigno, y consultar al médico ante cualquier síntoma sospechoso.
Manifestaciones de la enfermedad de Parkinson
Además del temblor, el Parkinson presenta otros síntomas, tanto clásicos como inesperados. Según la Parkinson's Foundation, estos incluyen:
Ansiedad
Apatía
Depresión
Problemas respiratorios
Fatiga
Dolor
Trastornos del sueño
Escritura a mano pequeña
Problemas del habla
Cambios cognitivos
Demencias
Alucinaciones o delirios
Cambios en el estado de ánimo
Pérdida de olfato
Cambios en la piel
Vértigo y mareos
Cambios en la visión
Es crucial estar atentos a estos síntomas y buscar atención médica temprana para manejar mejor la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.