El producto de limpieza más usado que podría aumentar el riesgo de Parkinson, según un estudio

El estudio fue elaborado por un amplio grupo de expertos, entre ellos neurólogos del Centro Médico de la Universidad de Rochester, el Centro Médico de la Universidad de Radboud, el Centro de Experiencia en Parkinson y Trastornos del Movimiento de Nimega, el Instituto Weill de Neurociencias de la Universidad de California-San Francisco y el Centro de Neurodegeneración y Terapéutica Experimental de la Universidad de Alabama en Birmingham. Los especialistas plantearon que el TCE podría ser una de las causas del desarrollo del Parkinson.