Secciones
SociedadSalud

El producto de limpieza más usado que podría aumentar el riesgo de Parkinson, según un estudio

Un estudio científico alertó que un producto de limpieza de uso cotidiano podría estar vinculado a un mayor riesgo de Parkinson. La investigación advierte que ciertos compuestos químicos podrían dañar las neuronas y afectar el control del movimiento, lo que genera preocupación sobre su seguridad.

Un químico común de limpieza a seco está asociado al Parkinson Un químico común de limpieza a seco está asociado al Parkinson Infobae
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a millones de personas en todo el mundo y cuya causa exacta aún no se comprende por completo. Sin embargo, en los últimos años, la evidencia científica comenzó a señalar que la exposición a determinadas sustancias químicas podría desempeñar un papel clave en su desarrollo.

Un trabajo publicado en la Journal of Parkinson’s Disease señala que una sustancia química de uso frecuente podría estar contribuyendo al incremento de los casos de Parkinson. Se trata del tricloroetileno (TCE), un solvente ampliamente empleado en ámbitos industriales, de consumo, militares y médicos, utilizado para remover pintura, corregir errores de escritura, limpiar motores y anestesiar pacientes.

Emiliano Pinsón contó cómo se dio cuenta que tenía Parkinson: el primer síntoma

Emiliano Pinsón contó cómo se dio cuenta que tenía Parkinson: el primer síntoma

El estudio fue elaborado por un amplio grupo de expertos, entre ellos neurólogos del Centro Médico de la Universidad de Rochester, el Centro Médico de la Universidad de Radboud, el Centro de Experiencia en Parkinson y Trastornos del Movimiento de Nimega, el Instituto Weill de Neurociencias de la Universidad de California-San Francisco y el Centro de Neurodegeneración y Terapéutica Experimental de la Universidad de Alabama en Birmingham. Los especialistas plantearon que el TCE podría ser una de las causas del desarrollo del Parkinson.

Cuál es el vínculo del producto químico TCE con el Parkinson

El informe también describe la amplia presencia de este químico, las pruebas que lo relacionan con la enfermedad y el caso de siete personas —entre ellas un ex jugador de la NBA, un capitán de la Marina de los Estados Unidos y un senador estadounidense fallecido— que desarrollaron Parkinson tras haber trabajado con la sustancia o haber estado expuestos a ella en su entorno.

La conexión entre TCE y Parkinson se insinuó por primera vez en estudios de casos hace más de 50 años. En medio, la investigación en ratones y ratas ha demostrado que el TCE ingresa fácilmente al cerebro y al tejido corporal y, en dosis altas, daña las partes de las células productoras de energía conocidas como mitocondrias. 

En estudios con animales, el TCE provoca la pérdida selectiva de células nerviosas productoras de dopamina, un sello distintivo de la enfermedad de Parkinson en humanos.

Sin embargo, los autores advirtieron que “millones más se encuentran con la sustancia química sin saberlo a través del aire exterior, las aguas subterráneas contaminadas y la contaminación del aire interior”.

El producto químico puede contaminar el suelo dando lugar a ríos bajo tierra que pueden llegar a largas distancias y migrar con el tiempo. Uno de ellos asociado con una compañía aeroespacial en Long Island, Nueva York, tiene más de 6 kilómetros de largo y 3 de ancho, y ha contaminado el agua potable de miles de habitantes.

El artículo describió a siete personas en las que el TCE pudo haber contribuido a desarrollar el Parkinson. Si bien la evidencia que relaciona la exposición a la substancia con la enfermedad en estos individuos es circunstancial, sus historias resaltan los desafíos de construir evidencia contra el químico. 

La investigación incluyó al jugador de básquet profesional Brian Grant, que jugó durante 12 años en la NBA y fue diagnosticado con Parkinson a los 36 años. Es probable que Grant haya estado expuesto a TCE cuando tenía tres años y su padre, entonces un marine, estaba asentado en Camp Lejeune.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Emiliano Pinsón contó cómo se dio cuenta que tenía Parkinson: el primer síntoma

Emiliano Pinsón contó cómo se dio cuenta que tenía Parkinson: el primer síntoma

El primer síntoma de Parkinson que puede reconocerse en el cuerpo a temprana edad

El primer síntoma de Parkinson que puede reconocerse en el cuerpo a temprana edad

Parkinson: cuál es el síntoma oculto y silencioso que puede anticipar la enfermedad

Parkinson: cuál es el síntoma oculto y silencioso que puede anticipar la enfermedad

Qué pasó con el Indio Solari: su familia negó que haya sufrido un ACV

Qué pasó con el Indio Solari: su familia negó que haya sufrido un ACV

Lo más popular
Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral
1

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado
2

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado

Sí, tus hijos miran porno y este es el efecto que causa en sus cerebros
3

Sí, tus hijos miran porno y este es el efecto que causa en sus cerebros

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle
4

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle

Seis gobernadores ayudaron para que La Libertad Avanza logre avanzar con la ley de reforma laboral
5

Seis gobernadores ayudaron para que La Libertad Avanza logre avanzar con la ley de reforma laboral

Reacciones a la reforma laboral tras su aprobación en Diputados: apoyo del oficialismo y fuertes críticas opositoras
6

Reacciones a la reforma laboral tras su aprobación en Diputados: apoyo del oficialismo y fuertes críticas opositoras

Más Noticias
Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Vuelven las tormentas eléctricas y las máximas de 40° a dos sectores del país: hay alerta amarilla en seis provincias

Vuelven las tormentas eléctricas y las máximas de 40° a dos sectores del país: hay alerta amarilla en seis provincias

La carne sube otra vez en Tucumán y el asado se convierte cada vez más en un gusto selectivo

La carne sube otra vez en Tucumán y el asado se convierte cada vez más en un gusto selectivo

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

Comentarios