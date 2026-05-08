Mercado Pago sufrió una caída masiva: qué pasó con el dinero de los usuarios

Resumen para apurados
- Mercado Pago sufrió una caída masiva este jueves por la noche en Argentina y la región debido a una falla técnica, impidiendo pagos y transferencias durante casi dos horas.
- El fallo, causado por un proveedor externo, afectó transportes y cobros QR. Pese al temor inicial por los saldos, la operatividad se normalizó por completo cerca de las 22:30 horas.
- El incidente expone la vulnerabilidad de las billeteras digitales y reabre el debate sobre la dependencia de estas plataformas y la necesidad de medios de pago alternativos.
Por un tiempo, los usuarios quedaron inhabilitados de viajar en transporte público, abonar facturas de internet, recargar el celular, transferir e incluso solicitar préstamos. La plataforma de cobros virtuales, Mercado Pago, dejó de funcionar en algunos países de Latinoamérica, provocando inconvenientes para cientos de miles de personas que en ese preciso momento se encontraban en la caja del supermercado o se asustaron ante la posibilidad de que su capital hubiera desaparecido. Sin embargo, al cabo de una hora, la operatividad de la billetera se normalizó.
Una de las herramientas digitales más populares de la región presentó fallos en su funcionamiento en la noche del jueves. Desde las 21:30 horas, muchos clientes que únicamente utilizan la interfaz para realizar transacciones y otras actividades financieras, se vieron impedidos de operar, algunos en momentos poco oportunos. En las redes sociales, la comunidad comenzó a reportar en ese instante los problemas del sistema, explicando que a algunos se les detuvo el proceso cuando estaban por cancelar la cuenta del repartidor o liquidar el monto en servicios de traslado como Uber.
Quejas de los usuarios en redes sociales
“Me pedí un Rappi y justo cuando estaba por pagar se cayó Mercado Pago”, denunció un usuario en X. Otros expresaron sus quejas con frases como: “Es imposible hacer transferencias”, “Quiero realizar cobros con QR y no puedo” y “¿Qué va a pasar con mi patrimonio?". En la herramienta se podían leer mensajes de error como “Tuvimos un problema. Por favor, volvé a intentarlo”. En el caso de las aplicaciones vinculadas, como Uber, el software exigía que se escoja otro método de pago.
Algunos individuos se llevaron sustos más grandes al notar que sus “reservas”, la función de separar dinero en objetivos para organizar gastos o ahorrar, habían desaparecido. Sin embargo, el escenario se estabilizó para las 22:30 horas y los saldos se restauraron por completo.
La respuesta oficial de la compañía
Desde la firma, indicaron que las “intermitencias en sus servicios” fueron provocadas por “una falla de un proveedor externo”. “Nuestros equipos están trabajando rápidamente para restablecer el sistema”, señalaron durante el incidente. En el sitio status.mercadopago.com se registró en el apartado "Preferencias" que hubo un "apagón parcial" que duró 1 hora y 41 minutos y afectó al "procesamiento de pagos". Además se observó que la anomalía no abarcó únicamente a Argentina, sino también a Colombia, Brasil y Uruguay.