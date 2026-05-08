Mercado Pago sufrió una caída masiva: qué pasó con el dinero de los usuarios

Una de las herramientas digitales más populares de la región presentó fallos en su funcionamiento en la noche del jueves. Desde las 21:30 horas, muchos clientes que únicamente utilizan la interfaz para realizar transacciones y otras actividades financieras, se vieron impedidos de operar, algunos en momentos poco oportunos. En las redes sociales, la comunidad comenzó a reportar en ese instante los problemas del sistema, explicando que a algunos se les detuvo el proceso cuando estaban por cancelar la cuenta del repartidor o liquidar el monto en servicios de traslado como Uber.