La Organización Mundial de la Salud ofrece directrices contra el hantavirus

“La recomendación de la OMS es que (los evacuados) sean sometidas a un seguimiento activo, en un centro de cuarentena designado o en su domicilio, durante 42 días a partir de la última exposición, que es el 10 de mayo, lo que nos lleva al 21 de junio”, detalló. “Los virus no conocen fronteras”, subrayó el director de la OMS.