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La Organización Mundial de la Salud ofrece directrices contra el hantavirus

El director de la OMS dice que el “trabajo no ha terminado” con la repatriación de los ocupantes del crucero afectado.

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Hace 7 Hs

MADRID, España.- Luego de haber estado en la isla española de Tenerife para la evacuación del Hondius, Tedros Adhanom Ghebreyesus en Madrid, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que el “trabajo no ha terminado” con la repatriación de los ocupantes del crucero afectado por hantavirus y pidió a los países que sigan sus “directrices” porque podrían surgir “más casos” de contagio.

“No hay indicios de que estemos ante el inicio de un brote de mayor magnitud. Por supuesto, la situación podría cambiar y, dado el largo periodo de incubación del virus, es posible que veamos más casos en las próximas semanas”, señaló Tedros desde Madrid.

La repatriación desde Tenerife de más de 120 pasajeros y tripulantes de una veintena de países culminó el lunes, tras lo cual el Hondius zarpó con tripulación reducida a Países Bajos, su base.

De los evacuados, por ahora, tres personas han dado positivo por hantavirus, una enfermedad contagiosa poco frecuente para la que no hay vacuna. Son una francesa, un estadounidense y un español.

Alerta por hantavirus: la OMS advirtió que podrían aparecer nuevos casos tras la evacuación del crucero

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En total, de los cerca de 150 pasajeros y tripulantes que iban a bordo del crucero, hay siete casos confirmados y otro probable, además de tres personas fallecidas.

“Los virus no conocen fronteras”

“En cuanto a los protocolos de seguridad” frente al hantavirus, “por supuesto la OMS tiene directrices claras y se espera que los países las sigan”, dijo Ghebreyesus en rueda de prensa junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Pero los países, que utilizan protocolos de salud diferentes, tienen soberanía; “no podemos obligarlos a adoptar nuestros protocolos”, admitió.

“La recomendación de la OMS es que (los evacuados) sean sometidas a un seguimiento activo, en un centro de cuarentena designado o en su domicilio, durante 42 días a partir de la última exposición, que es el 10 de mayo, lo que nos lleva al 21 de junio”, detalló. “Los virus no conocen fronteras”, subrayó el director de la OMS.

Hay casos de hantavirus en seis países tras el brote en un barco

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Francia pidió ayer una “coordinación más estrecha” de los protocolos en la Unión Europea.

De los 14 españoles que viajaban en el Hondius y que están guardando cuarentena en un hospital militar en Madrid, uno de ellos fue confirmado positivo y ha tenido fiebre “y síntomas respiratorios leves”, aunque se encuentra “estable”, señaló el Ministerio de Sanidad. Los restantes dieron negativo.

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