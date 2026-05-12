Hay casos de hantavirus en seis países tras el brote en un barco

Países Bajos

Un matrimonio de neerlandeses que viajó por Sudamérica antes de embarcar en el MV Hondius en Ushuaia, Argentina, el 1 de abril, aportó las primeras víctimas del foco. El hombre, de 70 años, presentó síntomas el 6 de abril y falleció el 11. El cuerpo fue desembarcado cuando el barco hizo escala en la isla Santa Elena, en el Atlántico Sur.