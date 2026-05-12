Hay casos de hantavirus en seis países tras el brote en un barco

PARIS, Francia.- Países Bajos, el Reino Unido, Alemania, Suiza, Francia y Estados Unidos han registrado casos de infectados por hantavirus a raíz del brote en el crucero MV Hondius. Según autoridades sanitarias seis pacientes dieron positivo al hantavirus, que se transmite a los humanos a través de las heces, la orina o la saliva de roedores, y hay un séptimo caso probable.
El brote ha causado tres muertos. Dos de ellos dieron positivo y el tercero se baraja como caso probable, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Países Bajos
Un matrimonio de neerlandeses que viajó por Sudamérica antes de embarcar en el MV Hondius en Ushuaia, Argentina, el 1 de abril, aportó las primeras víctimas del foco. El hombre, de 70 años, presentó síntomas el 6 de abril y falleció el 11. El cuerpo fue desembarcado cuando el barco hizo escala en la isla Santa Elena, en el Atlántico Sur.
No se sometió a pruebas, por lo que se considera aún un “caso probable”, según la OMS.
Su esposa, de 69 años, también abandonó el barco en Santa Elena, porque se sentía mal. Su estado se deterioró durante un vuelo con destino a Johannesburgo el 25 de abril y falleció en el hospital al día siguiente. El contagio por hantavirus fue confirmado el 4 de mayo.
Otro caso: el médico del barco, que es neerlandés. Presentó síntomas el 30 de abril. Una prueba reveló el 6 de mayo que era positivo a la cepa Andes, única que se transmite entre personas. Fue llevado a Países Bajos.
Reino Unido
Dos británicos se han infectado y un tercero es un “caso probable”. El primero se sintió mal el 24 de abril y fue evacuado tres días después de la isla Ascensión, en el Atlántico, a Sudáfrica, donde ingresó en cuidados intensivos. El 2 de mayo se confirmó que tenía hantavirus.
El segundo británico, que trabajaba a bordo del barco, informó que tenía síntomas el 27 de abril y dio positivo el 6 de mayo. Fue evacuado a Países Bajos el 7 de mayo desde Cabo Verde.
Un tercer británico dejó el barco y fue puesto en aislamiento el 14 de abril, en Tristán de Acuña, “la isla habitada más remota del mundo”. La OMS lo considera “caso probable”.
Alemania
Una alemana que tenía fiebre el 28 de abril y desarrolló una neumonía falleció el 2 de mayo a bordo del barco. Una muestra tomada post mortem fue enviada a Países Bajos, donde se confirmó una infección por el virus.
El cuerpo permaneció en el crucero, que tenía previsto zarpar ayer rumbo a Países Bajos.
Suiza
Un suizo desembarcó del MV Hondius en Santa Elena el 22 de abril y voló a Suiza el 27 de abril a través de Sudáfrica y Qatar. Comenzó a presentar síntomas el 1 de mayo, después de su llegada a Suiza. Fue tratado en aislamiento y dio positivo al virus.
Francia
Una francesa repatriada se sintió mal el 10 de mayo. Dio positivo y fue aislada. Su estado de salud se “deterioró esta noche” según las autoridades francesas.
Estados Unidos
Uno de los 17 estadounidenses presentes en el barco dio positivo. Otro presenta “síntomas leves”, indicó el 10 de mayo el Departamento de Salud.
Recomendaciones
Para limitar los riesgos de transmisión del hantavirus, para el que no hay ni tratamiento ni vacuna, la OMS preconiza varias medidas, como que las personas evacuadas del barco guarden cuarentena (aislamiento en domicilio o en clínicas especializadas), que su situación se vigile o permanecer alerta a síntomas.
“Las personas que vuelvan a sus casas deben lavarse las manos con frecuencia y vigilar si aparece cualquier síntoma precoz (dolor de cabeza, vértigos, escalofríos, fiebre, dolores musculares, problemas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal) durante seis semanas a partir del 10 de mayo”, dijo la OMS.