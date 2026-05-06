El barco del hantavirus arribará a las islas Canarias

La decisión fue confirmada cerca de la medianoche europea por el Ministerio de Salud, que sostuvo que el país tiene una “obligación moral y legal de auxiliar a estas personas”, entre las que hay ciudadanos españoles. El barco permanece desde hace días frente a las costas de Cabo Verde con más de 140 personas a bordo, mientras se evalúa la evolución del brote y se coordinan las medidas sanitarias para su arribo.