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El barco del hantavirus arribará a las islas Canarias

El ministerio de Sanidad español autoriza el desembarco, después de negociaciones con la OMS.

TRAYECTORIA. El crucero desembarcará en España. TRAYECTORIA. El crucero desembarcará en España.
Hace 3 Hs

MADRID, España.- Luego de varias horas de tensión y negociaciones con la Organización Mundial de la Salud, el gobierno de Pedro Sánchez confirmó que recibirá a los pasajeros del MV Hondius, en las islas Canarias, donde se registró un brote de hantavirus con al menos tres muertos y varios casos sospechosos.

La decisión fue confirmada cerca de la medianoche europea por el Ministerio de Salud, que sostuvo que el país tiene una “obligación moral y legal de auxiliar a estas personas”, entre las que hay ciudadanos españoles. El barco permanece desde hace días frente a las costas de Cabo Verde con más de 140 personas a bordo, mientras se evalúa la evolución del brote y se coordinan las medidas sanitarias para su arribo.

El MV Hondius partió desde Ushuaia el 1 de abril, con 150 pasajeros de 23 nacionalidades. Días después se detectó el primer caso de hantavirus, que derivó en un brote que ya dejó tres muertos, además de contagios confirmados y sospechosos, entre la tripulación y los pasajeros.

Según datos oficiales, hasta anoche se habían registrado siete casos, de los cuales dos fueron confirmados por laboratorio y el resto se mantiene bajo estudio. Los pasajeros permanecen aislados en sus camarotes, una medida clave para evitar la propagación del virus.

Reticente

Durante la jornada de ayer, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había anticipado que el crucero podría atracar en Canarias. Sin embargo, en un primer momento, España se mostró reticente y propuso que los casos sintomáticos fueran evacuados en Cabo Verde.

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El escenario cambió tras una intervención del director de la OMS, Tedros Adhanom, quien solicitó colaboración del gobierno español para facilitar el desembarco y la atención médica.

La OMS argumentó que Cabo Verde no cuenta con capacidad suficiente para realizar evaluaciones epidemiológicas completas ni aplicar las medidas necesarias ante el brote.

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El MV Hondius es un crucero de expedición polar de alta gama, diseñado para viajes exclusivos a la Antártida y el Ártico. El itinerario que realizaba supera los 10.000 euros por pasajero.

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