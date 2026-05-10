El crucero con hantavirus llega a Canarias con control sanitario

Las islas Canarias están preparadas para la llegada del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y para el inicio de la evacuación de pasajeros y parte de la tripulación. La Organización Mundial de la Salud considera a las personas a bordo como “contactos de alto riesgo”.
El último balance de la OMS registra seis casos confirmados entre ocho sospechosos, que incluyen a una pareja de pasajeros neerlandeses y a una alemana fallecidos por este virus conocido, pero poco frecuente, para el que no hay vacuna ni tratamiento.
La ministra española de Salud, Mónica García, anunció que la llegada del navío está prevista para hoy entre las 4 y las 6. Todos los pasajeros y algunos miembros de la tripulación empezarán a desembarcar “hacia las 8, hora local”, informó el operador Oceanwide Expeditions.
“Una vez que hayan desembarcado, serán trasladados inmediatamente a sus respectivos vuelos”, precisó la empresa.
Un operativo inédito
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegó ayer a Tenerife para ayudar a supervisar el desembarco. “España está preparada y lista”, subrayó ante periodistas. En una comunicación anterior, fue enfático: “Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro covid. El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo”.
También reconoció que la cepa registrada en el crucero “es grave”. “Tres personas perdieron la vida, y nuestro corazón está con sus familias. El riesgo para ustedes, en su vida cotidiana en Tenerife, es bajo”, señaló el especialista.
Aislados de la población
Las autoridades de Canarias se opusieron al atraque del MV Hondius, que finalmente fondeará frente a la costa antes de las evacuaciones. Los pasajeros serán examinados primero a bordo. Luego, el ejército los trasladará a tierra firme en una embarcación más pequeña y en autobuses “aislados de la población” local hasta el aeropuerto de Tenerife Sur.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, explicó que los primeros en desembarcar serán los españoles y luego seguirán por grupos de nacionalidad, siempre que el avión esté listo para repatriarlos. “El mecanismo diseñado impide cualquier contacto con la población civil”, recalcó.
La ruta del crucero
El MV Hondius, de la operadora neerlandesa Oceanwide Expeditions, zarpó el 1 de abril de la ciudad capital de Tierra del Fuego. “La posibilidad de contagio en Ushuaia es prácticamente nula”, aseguró Juan Petrina, director de Epidemiología y Salud Ambiental de la provincia patagónica.
El barco seguirá a Países Bajos, donde el gobierno de ese país y el armador se encargarán del proceso completo de desinfección. En tanto, el sistema público de salud de Reino Unido, el NHS, anunció que una veintena de británicos que están en el crucero serán puestos en cuarentena en un hospital cerca de Liverpool.
Teorías conspirativas
El brote reavivó teorías conspirativas sobre vacunas, supuestas campañas de despoblación y curas milagrosas que proliferaron durante la pandemia de covid. La OMS insistió en que el riesgo para el resto de la población es mínimo.
“La resurrección casi inmediata de las teorías conspirativas de la era del covid-19 es un recordatorio de que la desinformación no desaparece simplemente cuando termina la crisis que la generó”, dijo Yotam Ophir, director del laboratorio de Efectos Mediáticos, Desinformación y Extremismo de la Universidad de Buffalo.
No existen vacunas aprobadas ni curas conocidas para el hantavirus, que suele transmitirse a partir de roedores infectados y puede causar problemas respiratorios y cardíacos, así como fiebre hemorrágica. AFP