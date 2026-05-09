De Estados Unidos a Singapur, los países se suman al rastreo del hantavirus

GINEBRA, Suiza.- Las autoridades sanitarias de varios países buscan rastrear y contener un brote de hantavirus después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijera el jueves que se confirmaron cinco infecciones entre personas vinculadas al crucero MV Hondius.
Tres personas -una pareja holandesa y un ciudadano alemán- han fallecido desde que el barco zarpó de Argentina el mes pasado. El primer caso sospechoso fue el de un holandés de 70 años, quien enfermó repentinamente a bordo con fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea. Este hombre falleció a bordo el 11 de abril, según confirmó el Departamento de Salud de Sudáfrica a la cadena de noticias estadounidense CNN.
Un total de 146 personas de 23 países siguen a bordo, bajo estrictas medidas de precaución, según informó la operadora Oceanwide Expeditions.
Al menos 30 pasajeros desembarcaron en la remota isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, a fines de abril, y varios casos críticos fueron evacuados por vía aérea a Europa esta semana, los pasajeros restantes tienen previsto llegar a las Islas Canarias este fin de semana antes de ser repatriados a sus respectivos países. Las autoridades españolas informaron que el barco llegará a Tenerife mañana.
Aislados
Desde el barco afectado por el virus, Stephen Kornfeld, un médico que estaba de vacaciones en el crucero, contó que tuvo que actuar de inmediato después de que el médico de la tripulación enfermara. Kornfeld afirmó que la mayoría de los pasajeros han tenido poco o ningún contacto con quienes presentan síntomas de infección.
La situación ha causado alarma internacional, ya que los pasajeros desembarcaron y se dispersaron por varios países antes de que se comprendiera plenamente la situación del brote.
Oceanwide dijo que trabajan para “establecer los detalles de todos los pasajeros y la tripulación que embarcaron y desembarcaron en varias paradas del MV Hondius desde el 20 de marzo”, en medio de los temores por la propagación global del virus.
La OMS dijo que, si bien espera que surjan más casos, no anticipa una gran epidemia similar a la del covid-19, y subrayó que no hay evidencia de un riesgo de transmisión generalizada.
Los dos primeros casos “viajaron por Argentina, Chile y Uruguay en un viaje de observación de aves, que incluyó visitas a sitios donde estaba presente el tipo de rata conocida por portar el virus”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, titular de la OMS.
Argentina ahora está reconstruyendo la ruta tomada por la pareja neerlandesa antes de que abordaran el MV Hondius en Ushuaia el 1 de abril, en una gestión que busca determinar el origen de las infecciones.
Argentina, que anunció el año pasado que se retiraría de la OMS, enviará material biológico y reactivos de laboratorio a España, Senegal, Sudáfrica, Países Bajos y Reino Unido para apoyar el diagnóstico y estudio de casos.
Algunos de los países donde los pasajeros de cruceros están recibiendo tratamiento por hantavirus o bajo observación por posible infección son:
- Países Bajos: tres pasajeros llegaron a Ámsterdam para recibir tratamiento. Son un ciudadano británico, un alemán de 65 años y un neerlandés miembro de la tripulación de 41 años. Dos de ellos están graves.
- Sudáfrica: un británico que enfermó a bordo el 27 de abril fue llevado a un centro médico en Johannesburgo, donde permanece en cuidados intensivos.
- Suiza: un pasajero regresó a Suiza tras desembarcar. Ahora recibe tratamiento en Zúrich.
- Reino Unido: la Agencia de Seguridad Sanitaria británica informó que dos ciudadanos que desembarcaron en Santa Elena el 24 de abril están aislados, tras una posible exposición.
- Estados Unidos: las autoridades sanitarias monitorean a varias personas, incluyendo al menos a tres que desembarcaron y regresaron a sus hogares.
- Singapur: dos residentes de Singapur, ambos hombres de sesenta y tantos años, se encuentran en autoaislamiento y se les realiza la prueba del hantavirus.