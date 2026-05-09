De Estados Unidos a Singapur, los países se suman al rastreo del hantavirus

Tres personas -una pareja holandesa y un ciudadano alemán- han fallecido desde que el barco zarpó de Argentina el mes pasado. El primer caso sospechoso fue el de un holandés de 70 años, quien enfermó repentinamente a bordo con fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea. Este hombre falleció a bordo el 11 de abril, según confirmó el Departamento de Salud de Sudáfrica a la cadena de noticias estadounidense CNN.