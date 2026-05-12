Alerta por hantavirus: la OMS advirtió que podrían aparecer nuevos casos tras la evacuación del crucero

Resumen para apurados
- La OMS advirtió sobre nuevos casos de hantavirus tras evacuar el crucero MV Hondius, con 11 contagios y 3 muertes confirmadas, debido al largo periodo de incubación del virus.
- El brote involucra la cepa Andes, transmisible entre personas. Tras desembarcar en Tenerife, se detectaron casos en España, Francia y EE.UU., activando protocolos de seguimiento.
- La vigilancia activa seguirá hasta el 21 de junio. El caso resalta la necesidad de solidaridad global y estricta cuarentena ante virus con alta capacidad de propagación humana.
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que el riesgo por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius persiste pese a la evacuación de sus ocupantes. Hasta el momento, el balance oficial es de 11 casos confirmados y tres fallecimientos.
Desde el Palacio de la Moncloa, en una comparecencia conjunta con el presidente español Pedro Sánchez, Tedros señaló que el largo período de incubación del virus obliga a mantener la vigilancia.
“Es posible que veamos más casos en las próximas semanas. El trabajo no ha terminado”, afirmó, instando a los países a seguir el protocolo de seguimiento activo de 42 días, que se extenderá hasta el 21 de junio.
Por su parte, Pedro Sánchez defendió la decisión de permitir el desembarco en Tenerife frente a las críticas por posibles contagios locales. “El mundo necesita países solidarios que den un paso al frente”, declaró el mandatario al cuestionar a quienes sugirieron desviar la emergencia a países con menos recursos.
Situación de los contagiados
Entre los nuevos casos, se destacó el de un ciudadano español que dio "positivo provisional" y se encuentra aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid.
A nivel internacional, se reportaron contagios en Francia (un caso grave) y Estados Unidos (dos casos). La preocupación radicó en que la cepa detectada es la Andes, la única variante del hantavirus capaz de transmitirse de persona a persona, lo que eleva la complejidad de los protocolos de cuarentena.