“Emprender en Argentina puede ser más viable que hacerlo en otros países”: la mirada de una tucumana que probó en Brasil y Uruguay
Ana Gallo, economista, especialista en estética y creadora de Mares Spa, aporta una mirada atravesada por la experiencia internacional. Emprendió en Brasil, pasó por Uruguay y terminó consolidando su proyecto en Tucumán. Con ese recorrido, rompe un preconcepto: "Emprender en Argentina puede ser más viable que hacerlo en otros países", sostuvo durante su participación en el ciclo "Encuentros LA GACETA".
El camino no fue lineal. En Brasil, ser argentina se convirtió en una barrera. Uruguay resultó más amigable, pero volver a Tucumán fue, según dice, donde pudo consolidar su proyecto. "Hubo muchos 'no' hasta lograr un grupo que apoye mi visión", contó, refiriéndose al desafío de crear equipos competitivos y comprometidos, un aspecto clave para sostener un emprendimiento en el rubro de la estética.
Hoy, su lectura está atravesada por el cambio en los hábitos de consumo. "El cliente se depuró. El que busca lujo lo sigue haciendo, pero aparece otro que prioriza bienestar, salud y longevidad", observó. Esta transformación en el perfil del consumidor, según Gallo, obliga a los negocios del sector a repensar sus propuestas y a ofrecer experiencias más integradoras, donde el cuidado personal no sea solo un momento de belleza, sino una inversión en calidad de vida.
Con una mirada puesta en la adaptación constante, la creadora de Mares Spa destacó que el camino emprendedor nunca es predecible, pero que cada obstáculo atravesado suma a la construcción de un proyecto sólido.
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