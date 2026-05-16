“Emprender en Argentina puede ser más viable que hacerlo en otros países”: la mirada de una tucumana que probó en Brasil y Uruguay

Hoy, su lectura está atravesada por el cambio en los hábitos de consumo. "El cliente se depuró. El que busca lujo lo sigue haciendo, pero aparece otro que prioriza bienestar, salud y longevidad", observó. Esta transformación en el perfil del consumidor, según Gallo, obliga a los negocios del sector a repensar sus propuestas y a ofrecer experiencias más integradoras, donde el cuidado personal no sea solo un momento de belleza, sino una inversión en calidad de vida.