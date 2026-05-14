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Justicia Federal

Crece la polémica en el TOF: advierten que durante la limpieza compulsiva se podrían haber tirado bolsas de causas aún sin juicio

Tras el operativo de limpieza realizado con camiones de Gendarmería, la fiscalía federal pidió suspender las tareas hasta garantizar un procedimiento ajustado a las normas de la Corte Suprema.

Todo lo que se sacó del subsuelo fue cargado en camiones de Gendarmería. FOTO LA GACETA Analía Jaramillo. Todo lo que se sacó del subsuelo fue cargado en camiones de Gendarmería. FOTO LA GACETA Analía Jaramillo.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 35 Min

Resumen para apurados

  • La fiscalía federal de Tucumán cuestionó la limpieza en el Tribunal Oral Federal ante el riesgo de haber desechado pruebas de causas vigentes y expedientes aún sin juicio previo.
  • Gendarmería Nacional retiró cientos de kilos de material en camiones. La fiscalía pidió suspender las tareas para garantizar un proceso ajustado a las normas de la Corte Suprema.
  • El hecho genera alarma por la posible pérdida de evidencia judicial clave. El caso establece un precedente crítico sobre el manejo y preservación de depósitos en el fuero federal.
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