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La inflación de abril fue del 2,6% con respecto a marzo y 32,4% interanual. Acumula un alza de 12,3% en el año.

Política

La UNT formalizó la elección de decanos y quedó lista para definir el Rectorado

Seis facultades definieron sus autoridades mediante votación, mientras que en las otras siete las fórmulas fueron proclamadas sin competencia.

En Ciencias Exactas, la fórmula Mohamed-Olmos se impuso por amplia mayoría. En Ciencias Exactas, la fórmula Mohamed-Olmos se impuso por amplia mayoría.
Por Matias Argañaraz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Universidad Nacional de Tucumán oficializó la elección de decanos en sus 13 facultades este mes, con el fin de avanzar hacia la definición del próximo Rectorado.
  • Seis facultades realizaron votaciones mientras que siete proclamaron fórmulas sin competencia. En Ciencias Exactas, la dupla Mohamed-Olmos triunfó con una amplia mayoría de votos.
  • Con la conformación de los nuevos decanatos, la UNT queda posicionada para la asamblea final donde se elegirá al rector, marcando el rumbo político de la institución académica.
Resumen generado con IA

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