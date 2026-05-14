La UNT formalizó la elección de decanos y quedó lista para definir el Rectorado

En Ciencias Exactas, la fórmula Mohamed-Olmos se impuso por amplia mayoría.
Resumen para apurados
- La Universidad Nacional de Tucumán oficializó la elección de decanos en sus 13 facultades este mes, con el fin de avanzar hacia la definición del próximo Rectorado.
- Seis facultades realizaron votaciones mientras que siete proclamaron fórmulas sin competencia. En Ciencias Exactas, la dupla Mohamed-Olmos triunfó con una amplia mayoría de votos.
- Con la conformación de los nuevos decanatos, la UNT queda posicionada para la asamblea final donde se elegirá al rector, marcando el rumbo político de la institución académica.
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