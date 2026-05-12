Qué pasa con las cubiertas chinas en Tucumán

Para la CEO de JDG, la industria de los neumáticos en el país está bajo presión. Las cubiertas chinas empujan a la producción local a reinventarse, y las empresas que quieran sostenerse deben redoblar esfuerzos en calidad, eficiencia y estrategias de precios. Gargiulo lo describió con una mirada puesta en la búsqueda de alternativas que permitan a los clientes seguir trabajando sin resignar calidad. Ese equilibrio entre costo y rendimiento, según su experiencia, se ha convertido en el nuevo campo de batalla del sector.