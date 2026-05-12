Qué pasa con las cubiertas chinas en Tucumán
Resumen para apurados
- Silvia Gargiulo, CEO de JDG Neumáticos, analizó el 12 de mayo en Tucumán cómo la apertura de importaciones de cubiertas chinas obliga a la producción local a mejorar su competitividad.
- El sector enfrenta una caída del poder adquisitivo que prioriza el precio. Las empresas locales apuestan al recapado, la eficiencia tecnológica y equipos sólidos para subsistir.
- La industria busca reinventarse mediante la innovación y el liderazgo femenino, marcando un cambio cultural y operativo ante un mercado que exige equilibrio entre costo y rendimiento.
La apertura de las importaciones puso a competir directamente a la producción local de neumáticos con las cubiertas chinas, y eso obliga a redoblar estrategias. Así lo describió Silvia Gargiulo, CEO de JDG Neumáticos, durante su participación en el ciclo "Encuentros LA GACETA". "El gran desafío es mejorar la calidad para competir. En precio a veces estamos cerca, pero tenemos que romper ese prejuicio sobre el recapado", explicó.
El cambio también se nota en los perfiles de consumo. "Hoy la gente compra lo que puede pagar. Por eso buscamos alternativas que le permitan seguir trabajando sin resignar calidad", señaló Gargiulo. En ese equilibrio entre costo y rendimiento se juega gran parte del negocio, en un contexto donde el poder adquisitivo se redujo y los compradores analizan cada vez con más detenimiento sus opciones.
Para la CEO de JDG, la industria de los neumáticos en el país está bajo presión. Las cubiertas chinas empujan a la producción local a reinventarse, y las empresas que quieran sostenerse deben redoblar esfuerzos en calidad, eficiencia y estrategias de precios. Gargiulo lo describió con una mirada puesta en la búsqueda de alternativas que permitan a los clientes seguir trabajando sin resignar calidad. Ese equilibrio entre costo y rendimiento, según su experiencia, se ha convertido en el nuevo campo de batalla del sector.
En la práctica, la integración tecnológica avanza rápidamente. Gargiulo lo vive en su propia empresa: sistemas en tiempo real, gestión digital y una mirada cada vez más puesta en la inteligencia artificial. "Con cuatro sucursales, la tecnología es fundamental", dijo.
Pero también remarcó que ninguna transformación es posible sin equipos de trabajo sólidos. En JDG trabajan más de 50 personas, y para Gargiulo el desafío es también humano, porque sostener una estructura implica asumir que muchas familias dependen del día a día de la empresa.
Gargiulo también es testigo de otro cambio, más silencioso, en un rubro donde antes era la única mujer: "Cuando empecé, era la única mujer en las reuniones. Hoy eso cambió".
La escena ya no es la misma en una industria históricamente masculina. Cada vez son más las mujeres que participan de las mesas de decisión y se suman a los equipos de gestión. Para la CEO de JDG, ese avance es tan relevante como cualquier innovación tecnológica, porque modifica la dinámica de trabajo y enriquece las miradas sobre el negocio.
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