Secciones
EconomíaNoticias económicas

María Valdez Naval: "El consumidor cambia constantemente y eso obliga a las empresas a adaptarse todo el tiempo"

La coordinadora de Marketing de Marathon Deportes participó en "Encuentros LA GACETA" y analizó los desafíos de la comunicación en empresas familiares y la importancia de leer los cambios en el consumo.

Hace 16 Hs

En Marathon Deportes, el trabajo desde el área de marketing se vincula directamente con la lectura del cliente y los cambios en el consumo. Así lo explicó María Valdez Naval, coordinadora de Marketing de la compañía, durante su participación en el ciclo "Encuentros LA GACETA".

"Hoy entender al cliente es central, porque cambia constantemente y eso obliga a las empresas a adaptarse todo el tiempo", señaló.

Uno de los puntos que abordó Valdez Naval fue la complejidad de la comunicación dentro de las organizaciones, especialmente en aquellas de tipo familiar: "La comunicación dentro de la empresa es clave, sobre todo cuando se trata de empresas familiares donde las decisiones muchas veces se cruzan con lo personal", explicó, dando cuenta de una tensión frecuente en este tipo de estructuras empresariales.

A pesar de las dificultades del contexto económico, la empresa proyectó crecimiento y mantuvo su ritmo de actividad. "El consumidor cambia, el mercado cambia, entonces las empresas tienen que acompañar eso constantemente", remarcó la coordinadora de Marketing de Marathon Deportes, sintetizando el desafío central que enfrentan las compañías en un escenario de hábitos de consumo en permanente transformación.

Auspician el Summit Mujeres y Liderazgo: Marathon deportes - Naturgy - Grupo Yuhmak - Grupo Zafra -Arcos Dorados - Mares Spa - Elementos Personalizados - Esper, soporte técnico para eventos

Temas Encuentros LA GACETA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Becas para estudiar un máster en España: todo lo que tenés que saber para postularte
1

Becas para estudiar un máster en España: todo lo que tenés que saber para postularte

Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto
2

Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto

“Ser un Beatle por un ratito”: la zapada que reúne a músicos tucumanos vuelve con una nueva edición
3

“Ser un Beatle por un ratito”: la zapada que reúne a músicos tucumanos vuelve con una nueva edición

Paro bancario nacional: cuándo es y qué entidades estarán afectadas
4

Paro bancario nacional: cuándo es y qué entidades estarán afectadas

El padre cuida el viñedo, un hijo es enólogo y el otro diseña las etiquetas: la bodega que sorprende con un malbec de altura
5

El padre cuida el viñedo, un hijo es enólogo y el otro diseña las etiquetas: la bodega que sorprende con un malbec de altura

Ranking notas premium
Leticia, la hija de Paulina Lebbos, y su reflexión tras el fallo: “Es vivir con dos ausencias, la de mi mamá y la de la verdad”
1

Leticia, la hija de Paulina Lebbos, y su reflexión tras el fallo: “Es vivir con dos ausencias, la de mi mamá y la de la verdad”

Mundial 2026: por qué es tan difícil defender el título que ganó Argentina en Qatar
2

Mundial 2026: por qué es tan difícil defender el título que ganó Argentina en Qatar

Juicio por 18.000 toneladas de basura: “La sentencia consolida un vaciadero a cielo abierto”
3

Juicio por 18.000 toneladas de basura: “La sentencia consolida un vaciadero a cielo abierto”

Impugnaron ante la Junta Electoral la candidatura de Pagani para otro mandato en la UNT
4

Impugnaron ante la Junta Electoral la candidatura de Pagani para otro mandato en la UNT

La advertencia detrás del chikungunya: qué puede pasar en Tucumán en los próximos años
5

La advertencia detrás del chikungunya: qué puede pasar en Tucumán en los próximos años

Más Noticias
Más del 64% de los comercios registró caída en ventas y casi el 80% reportó rentabilidad baja o nula en la capital

Más del 64% de los comercios registró caída en ventas y casi el 80% reportó rentabilidad baja o nula en la capital

Manuel Adorni: Por primera vez en la historia hay un gobierno que hace los deberes

Manuel Adorni: "Por primera vez en la historia hay un gobierno que hace los deberes"

Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto

Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto

Cuánto cobran un albañil, un electricista y un plomero, por su trabajo, en mayo 2026

Cuánto cobran un albañil, un electricista y un plomero, por su trabajo, en mayo 2026

Empleadas domésticas: cuánto tengo que cobrar por 6 horas en mayo 2026

Empleadas domésticas: cuánto tengo que cobrar por 6 horas en mayo 2026

Cavallo le respondió a Milei tras las críticas por sus dichos sobre el plan económico

Cavallo le respondió a Milei tras las críticas por sus dichos sobre el plan económico

Paro bancario nacional: cuándo es y qué entidades estarán afectadas

Paro bancario nacional: cuándo es y qué entidades estarán afectadas

In memoriam: el legado y la visión de Julio César Ruiz

In memoriam: el legado y la visión de Julio César Ruiz

Comentarios