María Valdez Naval: "El consumidor cambia constantemente y eso obliga a las empresas a adaptarse todo el tiempo"
En Marathon Deportes, el trabajo desde el área de marketing se vincula directamente con la lectura del cliente y los cambios en el consumo. Así lo explicó María Valdez Naval, coordinadora de Marketing de la compañía, durante su participación en el ciclo "Encuentros LA GACETA".
"Hoy entender al cliente es central, porque cambia constantemente y eso obliga a las empresas a adaptarse todo el tiempo", señaló.
Uno de los puntos que abordó Valdez Naval fue la complejidad de la comunicación dentro de las organizaciones, especialmente en aquellas de tipo familiar: "La comunicación dentro de la empresa es clave, sobre todo cuando se trata de empresas familiares donde las decisiones muchas veces se cruzan con lo personal", explicó, dando cuenta de una tensión frecuente en este tipo de estructuras empresariales.
A pesar de las dificultades del contexto económico, la empresa proyectó crecimiento y mantuvo su ritmo de actividad. "El consumidor cambia, el mercado cambia, entonces las empresas tienen que acompañar eso constantemente", remarcó la coordinadora de Marketing de Marathon Deportes, sintetizando el desafío central que enfrentan las compañías en un escenario de hábitos de consumo en permanente transformación.
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