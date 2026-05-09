María Valdez Naval: "El consumidor cambia constantemente y eso obliga a las empresas a adaptarse todo el tiempo"

Uno de los puntos que abordó Valdez Naval fue la complejidad de la comunicación dentro de las organizaciones, especialmente en aquellas de tipo familiar: "La comunicación dentro de la empresa es clave, sobre todo cuando se trata de empresas familiares donde las decisiones muchas veces se cruzan con lo personal", explicó, dando cuenta de una tensión frecuente en este tipo de estructuras empresariales.