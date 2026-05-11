“Antes el hombre decidía en qué se invertía, hoy son decisiones consensuadas”: el rol de la mujer en las finanzas familiares

Resumen para apurados
- Virginia García Zavalía analizó en Tucumán el avance de la mujer en las finanzas familiares, impulsado por una mayor formación académica y un cambio de paradigma económico regional.
- El acceso femenino a carreras económicas transformó la toma de decisiones, pasando de un modelo unipersonal masculino a uno consensuado con perfiles más analíticos y conservadores.
- Se prevé que la profesionalización financiera femenina aporte estabilidad al mercado local. La clave futura reside en la adaptación rápida y el uso de educación financiera accesible.
Para Virginia García Zavalía, Argentina atraviesa un momento de cambio profundo y las decisiones deben tomarse con velocidad. "Es un momento bisagra, con un cambio de paradigmas muy importante", explicó la directora en Zofingen Argentina y especialista en finanzas, durante su participación en el ciclo "Encuentros LA GACETA".
En este marco, señaló que los márgenes se reducen, la competencia aumenta y muchas empresas tienen que recuperar prácticas que habían quedado en segundo plano. "Desaprender esto de quedarnos quietos esperando que los negocios lleguen", definió. Y fue más directa: "Ahora tenemos que salir a buscar a los clientes y ofrecerles nuestros productos". Esto implica revisar costos, mejorar la gestión y asumir que el contexto puede modificarse de un momento a otro. Sin embargo, se mostró optimista sobre el potencial local. "Creo mucho en el talento argentino y en el talento de Tucumán", afirmó, y destacó que muchas empresas cuentan con equipos preparados para adaptarse a este nuevo escenario.
El rol de la mujer en las finanzas
García Zavalía también se refirió a la creciente participación de la mujer en el mundo financiero. "Cada vez se ve más participación de la mujer en las decisiones de inversión de la familia o en las inversiones personales", explicó, y remarcó que esa presencia también se consolida dentro de las empresas, donde más mujeres ocupan posiciones en áreas financieras.
En este sentido, advirtió una diferencia sustancial en cuanto a la forma de analizar y decidir. "El perfil de la mujer es mucho más analítico, más conservador y piensa en el largo plazo", señaló. Esa mirada se traduce en elecciones más cuidadas. A diferencia de perfiles más arriesgados, muchas mujeres optan por instrumentos que pueden conocer y seguir de cerca, como fondos de inversión o acciones de empresas consolidadas. "La mujer prefiere menor rentabilidad, pero más segura", resumió.
Ese avance tiene raíces profundas. Para Virginia, la mayor presencia femenina en universidades y en carreras vinculadas a la economía fue clave para explicar este crecimiento. "Cada vez hay más mujeres que estudian finanzas y eso se traduce en más participación", sostuvo, y explicó que ese proceso también modificó la dinámica dentro de las familias. "Antes el hombre decidía en qué se invertía. Hoy son decisiones mucho más consensuadas", señaló, y agregó que muchas veces la mujer cumple un rol de equilibrio frente a decisiones más arriesgadas.
A esto se suma un contexto donde la educación financiera es cada vez más accesible, lo que permite que más personas se involucren en estas decisiones. "Cada vez más gente accede a conocimientos financieros y eso ayuda a que se tomen mejores decisiones", afirmó.
Al momento de dar consejos para invertir, García Zavalía volvió a una idea que atraviesa toda su mirada sobre las finanzas. "Seguir nuestro instinto, analizar y no buscar rentabilidades alocadas en el corto plazo", recomendó, y explicó que la clave está en sostener decisiones informadas y pensar a largo plazo.
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