Gabriela Cabrera: "Incluso en los momentos difíciles hay oportunidades, pero hay que estar atentos"
Resumen para apurados
- Gabriela Cabrera, de Grupo Zeramiko, disertó en Encuentros LA GACETA sobre su trayectoria y el liderazgo femenino ante el actual escenario económico de Argentina.
- La ejecutiva reconstruyó su ascenso en la empresa, destacando la necesidad de conocer todas las áreas del negocio y adaptarse a mercados cambiantes sin perder la identidad.
- Cabrera enfatizó que la mirada femenina enriquece la toma de decisiones y que, pese a la crisis, existen oportunidades para quienes mantienen una escucha activa y empatía.
"Uno no entra directamente en un rol de decisión, hay un proceso de entender el negocio desde adentro, de conocer cada área", planteó Gabriela Cabrera, socio gerente de Grupo Zeramiko, durante su participación en el ciclo "Encuentros LA GACETA". La ejecutiva reconstruyó así su camino dentro de la compañía y sostuvo que esa experiencia, lejos de ser un obstáculo, terminó siendo una base clave para el momento actual.
Hoy, con responsabilidades plenas, cada decisión pesa más, cada error impacta más y cada movimiento se analiza con mayor detalle. Sin embargo, Cabrera destacó la importancia de mantener la perspectiva incluso en contextos adversos. "Incluso en los momentos difíciles hay oportunidades, pero hay que estar atentos y preparados para verlas", resumió en una idea que se repitió a lo largo del panel.
Consultada sobre el aporte de la mujer en la gestión empresarial, la ejecutiva planteó una mirada clara. "Creo que la mujer aporta una mirada distinta, más vinculada al equipo, a escuchar y entender lo que pasa en la empresa", sostuvo, al tiempo que puso en valor la construcción de liderazgos basados en la empatía y la escucha activa. En un contexto donde cada vez son más las mujeres que ocupan posiciones estratégicas, Cabrera insistió en que la diversidad de miradas enriquece la toma de decisiones corporativas.
Por otro lado, la referente de Grupo Zeramiko se refirió a los desafíos que enfrenta la empresa en un escenario económico cambiante. "El desafío es adaptarse sin perder la identidad de la compañía", explicó Cabrera, marcando el equilibrio entre continuidad y cambio. En un mercado donde las reglas se modifican constantemente, sostener la esencia del negocio mientras se incorporan nuevas dinámicas es, según su mirada, una de las claves del éxito empresarial.
Finalmente, Cabrera alentó a quienes que se inician en el mundo corporativo a transitar el proceso de aprendizaje con paciencia. "No se salta ninguna etapa. Entender el negocio desde adentro es lo que después te permite tomar mejores decisiones", concluyó.
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