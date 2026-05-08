Gabriela Cabrera: "Incluso en los momentos difíciles hay oportunidades, pero hay que estar atentos"

Consultada sobre el aporte de la mujer en la gestión empresarial, la ejecutiva planteó una mirada clara. "Creo que la mujer aporta una mirada distinta, más vinculada al equipo, a escuchar y entender lo que pasa en la empresa", sostuvo, al tiempo que puso en valor la construcción de liderazgos basados en la empatía y la escucha activa. En un contexto donde cada vez son más las mujeres que ocupan posiciones estratégicas, Cabrera insistió en que la diversidad de miradas enriquece la toma de decisiones corporativas.