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Tráfico de influencias en la Cámara de Apelaciones: la Justicia respalda la validez de las pruebas y Ontiveros deberá declarar como imputado

Tras validar el secuestro de celulares y la legitimidad de la denuncia original, la Alzada desestimó la estrategia del acusado, quien debe presentarse en el Juzgado Federal so pena de ser trasladado por la fuerza pública.

El imputado, Luis Alejandro Ontiveros. El imputado, Luis Alejandro Ontiveros.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia Federal de Tucumán validó pruebas contra Luis Alejandro Ontiveros por tráfico de influencias en la Cámara de Apelaciones y ordenó su declaración indagatoria como imputado.
  • La Alzada desestimó los pedidos de nulidad de la defensa, legitimando el secuestro de celulares y la denuncia original. Ontiveros será llevado por la fuerza si no se presenta ante el juez.
  • Este fallo refuerza la transparencia institucional en el Poder Judicial local y sienta un precedente sobre la validez de evidencias digitales en causas de corrupción de alto perfil.
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