“Tarde o temprano tenés que agarrar el Excel”: los consejos de una emprendedora tucumana para no fracasar

Para Soledad Bestani, emprendedora nata detrás de NOA Construye y Elementos, emprender es sostener una hoja de ruta detallada. Licenciada en Administración y cofundadora de ambas empresas, su mirada pone el foco en el orden, algo que muchas veces se posterga en la euforia inicial de un proyecto nuevo. "Si no te apasiona lo que hacés, es difícil sostenerlo. Pero solo con pasión no alcanza", planteó durante su participación en el ciclo "Encuentros LA GACETA".