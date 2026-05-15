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“Tarde o temprano tenés que agarrar el Excel”: los consejos de una emprendedora tucumana para no fracasar

Soledad Bestani, cofundadora de NOA Construye y Elementos, participó de "Encuentros LA GACETA" y recomendó dedicar tiempo a definir indicadores y métricas desde el primer día.

Hace 11 Hs

Para Soledad Bestani, emprendedora nata detrás de NOA Construye y Elementos, emprender es sostener una hoja de ruta detallada. Licenciada en Administración y cofundadora de ambas empresas, su mirada pone el foco en el orden, algo que muchas veces se posterga en la euforia inicial de un proyecto nuevo. "Si no te apasiona lo que hacés, es difícil sostenerlo. Pero solo con pasión no alcanza", planteó durante su participación en el ciclo "Encuentros LA GACETA".

La frase que sintetiza su enfoque es contundente: "Tarde o temprano tenés que agarrar el Excel", lanzó sin vueltas. Para Bestani, llevar los números al día, planificar los costos y proyectar escenarios no es una opción, sino una condición necesaria para que un emprendimiento pueda crecer sin desmoronarse en el camino.

En su trabajo con empresas, destacó que incluso el merchandising se vuelve estrategia: "No se trata de regalar por regalar. Todo tiene que tener un sentido", señaló, dando un ejemplo de cómo cada acción debe estar alineada con un objetivo claro.

Para la emprendedora, la falta de planificación es uno de los errores más frecuentes entre quienes se inician, y aconseja dedicar tiempo a definir indicadores y métricas desde el primer día.

El crecimiento, dijo Bestani, tarde o temprano obliga a delegar, y ese proceso puede resultar incómodo al principio. "Cuesta, pero cuando encontrás a la persona adecuada, todo fluye", admitió.

En el contexto argentino, agregó, la clave está en la adaptación. Quienes emprenden en el país saben que las reglas del juego pueden cambiar de un momento a otro, y eso exige flexibilidad, capacidad de reacción y una mirada atenta a los costos.

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