La emotiva historia del alcanzapelotas de San Martín que fue clave en el triunfo contra Gimnasia de Jujuy

Jeremías Ariza todavía no termina de entender lo que pasó. En menos de 24 horas, pasó de volver tranquilo a su casa después del partido a despertarse con cientos de mensajes, videos circulando por redes sociales y compañeros del colegio felicitándolo como si hubiese sido él quien marcó el gol. El teléfono le explotó toda la mañana. Sin embargo, la imagen que más se repitió no fue la de Diego Diellos cabeceando para abrir el triunfo frente a Gimnasia de Jujuy, sino otra: la de Lucas Diarte corriendo desesperadamente hacia un costado de la cancha para abrazarse con él en pleno festejo. El alcanzapelotas de 17 años había reaccionado antes que todos y terminó siendo clave en la jugada que encaminó la noche más importante de San Martín en el torneo.