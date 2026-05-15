Ajuste en Gendarmería: recortan fondos para la lucha contra el narcotráfico

El recorte presupuestario a las fuerzas federales genera preocupación en todo el NOA. Los datos oficiales publicados dan cuenta de que se reducirán los fondos destinados a la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional. En esta última, que es vital en el control de las fronteras y de los caminos de la región, la disminución será de $1.800 millones, según el informe que se publicó el lunes en el Boletín Oficial.