Ajuste en Gendarmería: recortan fondos para la lucha contra el narcotráfico

Resumen para apurados
- El Gobierno nacional redujo $1.800 millones del presupuesto de Gendarmería para 2026, impactando en el control fronterizo y la lucha contra el narcotráfico en la región del NOA.
- La medida recorta fondos en seguridad de fronteras e investigaciones complejas. Se da tras una caída del 36% en secuestros de cocaína y el desplazamiento de la actividad hacia Tucumán.
- Legisladores alertan que el ajuste favorece al delito organizado. El impacto real se analizará en la próxima cumbre entre gobernadores del NOA y la ministra de Seguridad de la Nación.
El recorte presupuestario a las fuerzas federales genera preocupación en todo el NOA. Los datos oficiales publicados dan cuenta de que se reducirán los fondos destinados a la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional. En esta última, que es vital en el control de las fronteras y de los caminos de la región, la disminución será de $1.800 millones, según el informe que se publicó el lunes en el Boletín Oficial.
Vale la pena aclarar que este es un reajuste al presupuesto original de 2026, que había sido estimado en más de $17.000 millones. Fuentes de Gendarmería y de la Nación explicaron que con la medida sólo se busca optimizar los recursos asignados y que de ninguna manera se afectará la tarea que realizan sus hombres en todo el norte del país.
“Resulta profundamente contradictorio exigir resultados en la lucha contra el narcotráfico mientras se debilita presupuestariamente a una de las principales fuerzas federales que controlan nuestras fronteras y participan en investigaciones complejas”, sostuvo el legislador Gerónimo Vargas Aignasse. “Pero además debemos decir con claridad que el impacto real es mucho mayor si contemplamos la inflación, la depreciación y el costo dolarizado del equipamiento tecnológico y operativo”, añadió en una entrevista con LA GACETA.
Según el oficialista, se redujeron los montos en el Programa de Seguridad en Fronteras ($550 millones), las Operaciones Complementarias de Seguridad Interior ($895 millones), las Actividades Centrales ($326 millones) y el Servicio de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidroga ($48 millones). Pese a los cuestionamientos, fuentes de Seguridad de la Nación le confirmaron a LA GACETA que los planes para la lucha contra el narcotráfico (los operativos Güemes y Roca, por sólo citar algunos) se mantendrán firmes.
Contexto
Los datos oficiales se conocieron en tiempos en los que el tráfico de drogas por el NOA integra la agenda de los funcionarios. Tanto es así que dentro de una semana, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, arribará a nuestra provincia para participar de un encuentro con los gobernadores de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero (se informa por separado).
Especialistas advierten que una baja en los decomisos no necesariamente implica una menor circulación de droga, sino que también puede responder a cambios en las rutas, las modalidades de traslado o la capacidad de control.
Durante el primer cuatrimestre de 2026, en la región se secuestraron 1.533 kilos de cocaína y en idéntico período del año pasado fueron 2.385 kilos, lo que representa una caída del 36%. En tanto, en el caso de la marihuana, en los primeros cuatro meses se secuestraron 808 kilos, lo que representa casi un 59% más que en 2025.
Los lugares donde se decomisó este estupefaciente dejaron en evidencia una realidad: la mayor cantidad de operativos se concretó lejos de la frontera con Bolivia, considerada una de las principales puertas de ingreso de cocaína al país.
Por ejemplo, en abril se secuestraron más cocaína y marihuana en Tucumán que en Salta y Jujuy. Mayo se encamina a convertirse en el mes de 2026 con mayor cantidad de “merca” incautada: 1.002 kilos, pero más del 70% fue decomisado lejos de las provincias que limitan con el vecino país.
Los casos recientes refuerzan la preocupación de especialistas y dirigentes sobre una eventual reducción operativa. Por ejemplo, días atrás, en un control realizado en la localidad santafesina de Ceres, gendarmes descubrieron en un micro que había partido desde Orán con destino a Rosario que dos mujeres transportaban más de 70 kilos de cocaína.
El martes, a partir de una investigación desarrollada en Buenos Aires, la Policía Federal desbarató una organización que, desde Orán, enviaba regularmente cocaína y marihuana hacia Córdoba y otras provincias ocultas en camiones cargados con escombros. Los pesquisas frustraron un envío en el que trasladaban 158 kilos de cocaína y, en un allanamiento realizado en la vivienda de un miembro de la organización, secuestraron 37 kilos de marihuana.
Opiniones
El dato del recorte presupuestario generó un fuerte debate. “No estamos hablando de un ajuste administrativo menor. Las planillas oficiales muestran reducciones concretas en equipamiento, maquinaria, comunicación, computación, transporte, logística operativa, equipamiento de seguridad y recursos para investigaciones complejas. Es decir: se recorta la capacidad real de prevención y combate contra el narcotráfico”, añadió Vargas Aignasse.
“La lucha contra el narcotráfico no puede medirse únicamente por toneladas secuestradas. Hoy, el NOA enfrenta el riesgo de convertirse definitivamente en uno de los principales corredores logísticos del narcotráfico en el país, mientras el Estado nacional reduce recursos en áreas estratégicas para combatirlo”, sostuvo el legislador radical José Cano.
“Tucumán dejó de ser únicamente una provincia de tránsito para convertirse en un punto neurálgico de acopio y distribución de cocaína dentro del NOA”, sostuvo el parlamentario. Según afirmó, el crecimiento del narcomenudeo, el aumento de causas vinculadas a drogas y la expansión de organizaciones criminales evidencian que el fenómeno no está controlado. “El aumento de los secuestros nos da una lectura de cuán grave es la situación, porque, en definitiva, no sabemos cuánta droga pasa sin ningún tipo de control”.
LA GACETA intentó comunicarse con parlamentarios de La Libertad Avanza para que opinaran al respecto, pero no pudo cumplir con su premisa. Vargas Aignasse señaló: “La seguridad no puede sostenerse solamente con discursos de mano dura o eslóganes de campaña. La lucha contra el narcotráfico requiere inteligencia criminal, tecnología, movilidad, equipamiento y presencia operativa permanente. Cuando se ajusta sobre esas herramientas, el único beneficiado termina siendo el delito organizado”.