Lista de Forbes: quiénes son las 10 personas más ricas del mundo

Otro dato relevante es el umbral de ingreso al top-10, que se elevó a U$S147.000 millones, por encima del nivel del mes anterior. Page, que conserva el segundo puesto entre las personas más ricas del mundo por sexto mes consecutivo, vio crecer su fortuna en U$S76.000 millones, hasta un estimado de U$S313.000 millones, gracias a la suba de más del 33% en las acciones de Alphabet, la empresa matriz de Google. Page todavía está U$S469.000 millones por debajo de Musk, aunque recortó la diferencia frente a los U$S580.000 millones que los separaban a principios de abril.