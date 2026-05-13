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“No es una cuestión de género, es de capacidad”: la firme postura de una referente tecnológica sobre el rol de la mujer en la industria

María José Salomón, CEO de Xetro y presidenta del Clúster Tecnológico de Tucumán, participó de "Encuentros LA GACETA".

Hace 8 Hs

Si la industria tradicional enfrenta tensiones, la tecnología aparece como una aliada estratégica. Así lo planteó María José Salomón, CEO de Xetro y presidenta del Clúster Tecnológico de Tucumán, durante su participación en el ciclo "Encuentros LA GACETA"

Su propuesta es clara: dejar de pensar los sectores por separado. "La clave es cómo la economía del conocimiento potencia a la industria tradicional", sostuvo.

Desde el clúster, impulsan precisamente esa conexión: empresas tecnológicas que desarrollan soluciones para mejorar procesos, ventas y gestión en sectores más clásicos. Salomón respaldó su mirada con datos concretos. "Hoy Tucumán está en el quinto lugar en exportación de economía del conocimiento. Hay talento y hay calidad", remarcó.

Esa articulación se vuelve clave en sectores como el agro o la minería, donde la tecnología atraviesa toda la cadena productiva. "No se trata de competir, sino de colaborar. Somos pocos y eso también es una ventaja", agregó. Para la presidenta del Clúster Tecnológico, la colaboración entre distintos actores del ecosistema productivo es una condición necesaria para que las empresas tucumanas logren insertarse en mercados más exigentes y aportar valor agregado a la industria tradicional.

Salomón también se refirió al factor humano como un elemento central en el desarrollo de iniciativas tecnológicas. "El proyecto toma la forma de las personas que lo integran. Si hay conexión, podés lograr cosas increíbles", señaló. Y sumó un concepto que atraviesa su recorrido profesional: la incomodidad como motor. "Muchas veces hay que animarse a levantar la voz, a proponer, a defender ideas", planteó.

Por último, la referente del sector tecnológico abordó la participación de las mujeres en la industria. Para Salomón, el punto no es solo estar, sino saber cómo se llega. Incluso en tecnología, donde persiste la idea de que "los programadores son todos hombres", su postura es firme. "No es una cuestión de género, es de capacidad", afirmó. 

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