“No es una cuestión de género, es de capacidad”: la firme postura de una referente tecnológica sobre el rol de la mujer en la industria

Esa articulación se vuelve clave en sectores como el agro o la minería, donde la tecnología atraviesa toda la cadena productiva. "No se trata de competir, sino de colaborar. Somos pocos y eso también es una ventaja", agregó. Para la presidenta del Clúster Tecnológico, la colaboración entre distintos actores del ecosistema productivo es una condición necesaria para que las empresas tucumanas logren insertarse en mercados más exigentes y aportar valor agregado a la industria tradicional.