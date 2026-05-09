Milei blindó a Adorni ante el resto de su gabinete

La escena fue descripta por testigos como un despliegue de autoridad presidencial. Milei abrió la sesión con un panorama general sobre el rumbo del Gobierno, pero rápidamente giró hacia lo que todos en la mesa esperaban. Dio un “fuerte respaldo” a su ministro coordinador, el hombre que pasó de ser el vocero de sus ideas a convertirse en el centro de un escándalo patrimonial que el oficialismo no logra domar. Para el Presidente, la situación de Adorni no es un problema de transparencia, sino una “operación” de los medios de comunicación y de los sectores que añoran la pauta oficial. Esa fue la línea que luego reforzó en sus redes sociales, donde se dedicó a repostear mensajes de sus seguidores contra el periodismo, acusándolo de querer forzar una renuncia que, según el entorno presidencial, no está en los planes de nadie.