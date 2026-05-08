Tensa reunión de Gabinete: Javier y Karina Milei volvieron a respaldar a Adorni

Resumen para apurados
- Javier y Karina Milei respaldaron este viernes a Manuel Adorni en Casa Rosada durante una tensa reunión de Gabinete para ratificarlo ante las denuncias sobre su patrimonio.
- La reunión de dos horas incluyó gestos de apoyo previos y la exigencia de Patricia Bullrich de que Adorni presente su declaración jurada ante las investigaciones sobre sus bienes.
- La ratificación de Adorni consolida su lugar en el núcleo de poder libertario. El Gobierno proyecta unidad interna y continuidad de gestión hasta 2027 frente a los cuestionamientos.
Javier Milei y su hermana, Karina Milei, volvieron a respaldar públicamente a Manuel Adorni durante una reunión de Gabinete marcada por la tensión política generada en torno a las investigaciones sobre el patrimonio del funcionario.
El encuentro se realizó este viernes por la tarde en la Casa Rosada y estuvo atravesado por el clima interno que generaron los pedidos de explicaciones hacia Adorni. Sin embargo, el jefe de Gabinete encabezó la reunión como si nada hubiera ocurrido y recibió un fuerte gesto de respaldo del Presidente y de la secretaria general de la Presidencia.
Fue, además, el tercer apoyo explícito de los hermanos Milei hacia Adorni en una misma jornada. Horas antes, ambos habían avalado que el funcionario encabezara dos anuncios de gestión en la Sala de Conferencias de Casa Rosada. Más temprano, Karina Milei lo había acompañado a la planta de Mercedes-Benz Argentina en Zárate.
A esos gestos se sumó la defensa pública que Javier Milei había realizado días atrás en televisión y que este viernes reforzó nuevamente en redes sociales, compartiendo mensajes de apoyo a Adorni y críticas contra el periodismo por la difusión de las irregularidades investigadas.
La reunión comenzó pasadas las 14, luego de la conferencia de prensa en la que Adorni retomó, por segunda vez en menos de una semana, su antiguo rol de vocero presidencial junto al ministro de Economía y el área de Seguridad para anunciar medidas de gestión.
Desde el entorno oficialista se encargaron de remarcar que participaron “todos” los ministros y los principales asesores del Gobierno, aunque evitaron detallar inicialmente los nombres de los asistentes, consignó Infobae.
A diferencia de otras reuniones de Gabinete, esta vez se conocieron varios detalles internos. Según dejaron trascender desde el oficialismo, el encuentro duró alrededor de dos horas y media y fue abierto por el Presidente con una exposición de media hora en la que realizó un “panorama general” de la situación política y económica.
En ese contexto, Milei expresó un “fuerte respaldo” a Adorni frente al resto del Gabinete. Luego, según las versiones difundidas desde el Gobierno, el jefe de Gabinete “tomó el mando” de la reunión y agradeció a los equipos por el informe de gestión presentado en el Congreso.
Además, Adorni expuso sobre el plan de gestión previsto para 2026 y 2027, una señal interpretada dentro del oficialismo como una ratificación de continuidad dentro del esquema de poder libertario.
El encuentro también estuvo atravesado por una tensión silenciosa con Patricia Bullrich. La dirigente había pedido públicamente días atrás que Adorni presentara “de inmediato” su declaración jurada, en medio de las investigaciones sobre su patrimonio.
Pese a esas diferencias, Bullrich tomó la palabra durante la reunión frente al Presidente, Karina Milei y el propio Adorni.
También habló Martín Menem, uno de los dirigentes más cercanos a Karina Milei, aunque en este caso mantuvo un perfil más silencioso.
Entre los asistentes al encuentro estuvieron el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo, quien horas antes había compartido anuncios vinculados al RIGI junto a Adorni; y Martín Menem.
También participaron la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el ministro de Salud, Mario Lugones; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal; y el subsecretario de Gestión Institucional y armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo 'Lule' Menem.