Tensa reunión de Gabinete: Javier y Karina Milei volvieron a respaldar a Adorni

También participaron la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el ministro de Salud, Mario Lugones; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal; y el subsecretario de Gestión Institucional y armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo 'Lule' Menem.