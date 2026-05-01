Milei vuelve a Estados Unidos para disertar en un foro global de líderes

Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei viajará el 6 de mayo a Los Ángeles, EE. UU., para disertar en la Conferencia Global del Instituto Milken ante líderes internacionales de finanzas y tecnología.
- Representa su cuarto viaje a ese país este año, tras visitar el portaaviones USS Nimitz. El mandatario busca atraer inversiones extranjeras repitiendo su participación en este foro.
- La gira profundiza el alineamiento geopolítico con EE. UU. y el entorno de Donald Trump, intentando consolidar a la Argentina como un destino clave para los capitales globales.
Tras una agenda local que incluyó su presencia en el Congreso junto al vocero Manuel Adorni durante el informe de gestión del jefe de Gabinete y una visita al portaaviones nuclear USS Nimitz, que realiza ejercicios en aguas del Atlántico Sur, el presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos para participar de un foro internacional de alto perfil.
El mandatario aceptó una invitación del Instituto Milken y disertará el próximo miércoles 6 de mayo en Los Ángeles, en el marco de la 29.ª Conferencia Global de ese think tank, que reúne a referentes de las finanzas, la tecnología y las políticas públicas de todo el mundo.
La fecha exacta de su partida aún no fue confirmada. Según fuentes diplomáticas y de la Casa Rosada, el jefe de Estado estará acompañado por el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford. Todavía resta definir si llegará a destino el martes 5 por la noche o el mismo miércoles 6, consignó Infobae.
Bajo el lema “Liderando en una nueva era”, la conferencia comenzará el domingo y convocará a dirigentes de distintos sectores, como finanzas, tecnología, salud, filantropía y políticas públicas, con el objetivo de debatir soluciones frente a los desafíos globales más recientes. En ediciones anteriores participaron figuras como Bill Clinton, Kristalina Georgieva, Jensen Huang y la reina Ranía de Jordania.
No será la primera vez de Milei en ese escenario. En mayo de 2024 ya había expuesto ante la misma audiencia, en la edición número 27 del encuentro. En aquella oportunidad afirmó que “Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente” e invitó a los empresarios a invertir en el país. Lo acompañaron entonces la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el entonces embajador argentino en Estados Unidos, Gerardo Werthein.
Durante 2025, el Presidente también tuvo un paso por el Instituto Milken, donde mantuvo encuentros con representantes de compañías y fondos de inversión de alcance global, como Chevron, Paramount, Discovery Capital, JPMorgan, PIMCO, Vista Investment Group, Amazon Web Services, Citi, Copa Airlines, la Fundación Reagan, Peerage Capital Group, East Bank, Visay y Globant, entre otras.
El nuevo viaje se producirá apenas días después de su visita al USS Nimitz, el 30 de abril, en el marco de los ejercicios navales Passex 2026 organizados por el Comando Sur de Estados Unidos. Milei partió desde Aeroparque a las 10 y permaneció cuatro horas a bordo del buque, acompañado por Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el embajador estadounidense en el país, Peter Lamelas, entre otros funcionarios.
El desplazamiento a Los Ángeles se suma a una intensa agenda internacional con foco en Estados Unidos. A comienzos de marzo, el jefe de Estado visitó Miami, Doral y Nueva York, donde encabezó la apertura de la Argentina Week 2026, un encuentro organizado por la Embajada argentina junto a JPMorgan y Bank of America para vincular a empresarios, banqueros e inversores con gobernadores y funcionarios nacionales. En ese contexto, sostuvo que “la Argentina tiene todo dado para emprender un proceso de convergencia económica que nos coloque a la par de las grandes potencias del mundo”.
El regreso a territorio estadounidense también se interpreta como un nuevo gesto de alineamiento con la administración de Donald Trump. En lo que va de 2026, Milei ya realizó al menos tres viajes a ese país: el 19 de febrero a Washington, para participar de la reunión inaugural de la Junta de la Paz convocada por Trump; el 8 de marzo a Miami, para la cumbre “Escudo de las Américas”, junto a once mandatarios latinoamericanos; y entre el 9 y el 11 de marzo a Nueva York.
Desde su asunción en diciembre de 2023, Estados Unidos se consolidó como el destino internacional más frecuente del Presidente, con al menos 16 visitas que incluyeron ciudades como Washington D.C., Miami, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Austin, Sun Valley, Palm Beach y Doral.
Su última actividad en el exterior fue a mediados de abril, cuando viajó a Israel. Allí recibió la Medalla de Honor de su par Isaac Herzog, en reconocimiento a su respaldo al Estado israelí. Además, desarrolló actividades académicas y religiosas de alto perfil, entre ellas su exposición en la Universidad de Bar-Ilan, donde fue distinguido con el título de doctor Honoris Causa. Durante casi una hora, el mandatario abordó cuestiones vinculadas a la ética, la economía y la política, en línea con los ejes de su próximo libro académico y su concepto de “paraíso capitalista”.