Milei vuelve a Estados Unidos para disertar en un foro global de líderes

Su última actividad en el exterior fue a mediados de abril, cuando viajó a Israel. Allí recibió la Medalla de Honor de su par Isaac Herzog, en reconocimiento a su respaldo al Estado israelí. Además, desarrolló actividades académicas y religiosas de alto perfil, entre ellas su exposición en la Universidad de Bar-Ilan, donde fue distinguido con el título de doctor Honoris Causa. Durante casi una hora, el mandatario abordó cuestiones vinculadas a la ética, la economía y la política, en línea con los ejes de su próximo libro académico y su concepto de “paraíso capitalista”.