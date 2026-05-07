Secciones
Carrera electoral

Impugnaron ante la Junta Electoral la candidatura de Pagani para otro mandato en la UNT

Los decanos que judicializaron la disputa sostienen que el Estatuto prohíbe un tercer período consecutivo y reclamaron que no se oficialice la fórmula del actual rector.

La UNT es epicentro de una disputa electoral. La UNT es epicentro de una disputa electoral.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 22 Min

Resumen para apurados

  • Decanos de la UNT impugnaron ante la Junta Electoral la candidatura de Sergio Pagani para un nuevo mandato, alegando que el estatuto prohíbe una tercera reelección consecutiva.
  • La disputa se judicializó tras reclamos de sectores opositores que buscan frenar la fórmula oficialista, denunciando que la postulación vulnera las normativas internas de la UNT.
  • El fallo institucional definirá la validez de la candidatura y marcará un precedente clave para el futuro político y la interpretación estatutaria de la universidad tucumana.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Universidad Nacional de TucumánSergio PaganiGuillermo Díaz Martínez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Disputa en la UNT: la fórmula Cabrera-Abdala calificó de “lamentable” la postulación de Pagani-Leal

Disputa en la UNT: la fórmula Cabrera-Abdala calificó de “lamentable” la postulación de Pagani-Leal

Lo más popular
Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta
1

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

Confirman la muerte encefálica de Benjamín, el niño accidentado en Horco Molle
2

Confirman la muerte encefálica de Benjamín, el niño accidentado en Horco Molle

Adorni, cada vez más acorralado por los testigos: un hijastro y un contratista complicaron su relato
3

Adorni, cada vez más acorralado por los testigos: un hijastro y un contratista complicaron su relato

Vouchers Educativos 2026: cuándo se cobra la cuota de mayo y cómo consultar el estado del pago
4

Vouchers Educativos 2026: cuándo se cobra la cuota de mayo y cómo consultar el estado del pago

Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros
5

Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros

Ranking notas premium
Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta
1

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente
2

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz
3

In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz

Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad
4

Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad

El modelo político necesita gas para llegar a 2027
5

El modelo político necesita gas para llegar a 2027

Más Noticias
Confirman la muerte encefálica de Benjamín, el niño accidentado en Horco Molle

Confirman la muerte encefálica de Benjamín, el niño accidentado en Horco Molle

Juicio por 18.000 toneladas de basura: “La sentencia consolida un vaciadero a cielo abierto”

Juicio por 18.000 toneladas de basura: “La sentencia consolida un vaciadero a cielo abierto”

Jaldo oficializó por DNU a Lausberg como subinterventora del Ersept

Jaldo oficializó por DNU a Lausberg como subinterventora del Ersept

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

Adorni, cada vez más acorralado por los testigos: un hijastro y un contratista complicaron su relato

Adorni, cada vez más acorralado por los testigos: un hijastro y un contratista complicaron su relato

Arroyo Salgado relacionó la muerte de Nisman con la inteligencia militar y la empresa Río Turbio

Arroyo Salgado relacionó la muerte de Nisman con la inteligencia militar y la empresa Río Turbio

Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros

Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros

Vouchers Educativos 2026: cuándo se cobra la cuota de mayo y cómo consultar el estado del pago

Vouchers Educativos 2026: cuándo se cobra la cuota de mayo y cómo consultar el estado del pago

Comentarios