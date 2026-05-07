Impugnaron ante la Junta Electoral la candidatura de Pagani para otro mandato en la UNT

La UNT es epicentro de una disputa electoral.
Resumen para apurados
- Decanos de la UNT impugnaron ante la Junta Electoral la candidatura de Sergio Pagani para un nuevo mandato, alegando que el estatuto prohíbe una tercera reelección consecutiva.
- La disputa se judicializó tras reclamos de sectores opositores que buscan frenar la fórmula oficialista, denunciando que la postulación vulnera las normativas internas de la UNT.
- El fallo institucional definirá la validez de la candidatura y marcará un precedente clave para el futuro político y la interpretación estatutaria de la universidad tucumana.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular
Ranking notas premium