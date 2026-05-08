Cristina Pérez, enfrentada con Manuel Adorni: "Mucha gente que te votó también se siente traicionada"

Resumen para apurados
- Cristina Pérez respondió a Manuel Adorni tras ser tildada de traidora por informar sobre las investigaciones judiciales por el patrimonio y viajes del jefe de Gabinete nacional.
- Adorni aludió a una traición por la cobertura de sus traslados. Pérez replicó que advirtió al funcionario sobre la necesidad de transparentar el origen de sus fondos ante la justicia.
- El cruce expone la tensión entre ética periodística y vínculos personales. Marca un precedente sobre la independencia de prensa frente a cuestionamientos de la actual gestión.
La periodista tucumana Cristina Pérez le respondió este viernes al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que el funcionario sugiriera públicamente, sin nombrarla, una “traición” vinculada a la cobertura periodística de las investigaciones judiciales sobre su patrimonio y los viajes al exterior que realizó como funcionario.
“En cuanto a sentirse traicionado, Manuel, pienso que mucha gente que te votó y te creyó también se siente traicionada”, sostuvo Pérez durante una editorial en Radio Rivadavia.
La tensión se desató tras una entrevista que Adorni concedió al canal de YouTube Neura, conducido por Alejandro Fantino. Allí, el jefe de Gabinete cuestionó, sin mencionarla de manera directa, a una periodista que se había “horrorizado” por uno de sus viajes al exterior, en medio de las investigaciones judiciales que indagan el origen de los fondos utilizados para esos desplazamientos.
“Una persona que conduce un noticiero se horrorizó por uno de mis viajes. Estaba horrorizada por adónde viajé, qué terrible con todo esto. Y esa persona estuvo a punto de viajar conmigo. Te digo más: no sé si no había sacado los pasajes para irse conmigo. Son cosas que indefectiblemente caen en la traición”, expresó Adorni.
La referencia fue interpretada rápidamente en redes sociales como dirigida a Pérez, quien respondió de manera explícita durante su programa matutino.
El eje de la polémica gira en torno a la cobertura que la conductora realiza en “Siempre Más”, por LN+, y en Radio Rivadavia, sobre las pesquisas judiciales encabezadas por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Ambos investigan el patrimonio de Adorni y sus viajes al exterior, entre ellos uno a Aruba.
Durante su descargo, Pérez defendió su trabajo periodístico y afirmó que desde el comienzo de la investigación le pidió explicaciones públicas al funcionario, tanto en privado como al aire.
“Cuando comenzó la investigación contra Manuel Adorni, tengo la tranquilidad en el corazón de haberle dicho en privado lo mismo que dije en público: que tenía que explicar todo cuanto antes, especialmente por la gente que le había dado su confianza y que creía en él”, señaló.
La periodista recordó además que transparentó desde el inicio la relación personal que mantenía con Adorni, quien trabajó durante años en Radio Rivadavia.
“Aclaré a la audiencia mi amistad personal con Manuel. Pero también advertí el mismo día que mi rol era el del periodista mientras Manuel es un funcionario. O sea, yo avisé. El que avisa no traiciona”, remarcó.
Uno de los pasajes más fuertes de la editorial estuvo centrado en la diferencia entre amistad y responsabilidad profesional.
“Muchas veces lo que digo puede no coincidir con el oyente, con alguno de mis compañeros, de mis amigos o de mi familia, pero eso es parte de la normalidad, porque es la vida en democracia”, afirmó.
Luego añadió: “Podemos pensar distinto y no por eso estamos traicionando a alguien. ¿Qué es la lealtad? ¿Cubrir? ¿Ser cómplice? Yo no creo en esa lealtad. Creo en la lealtad del que dice la verdad”.
Pérez insistió en que la noticia no pasa por el destino elegido para viajar, sino por el objeto de la investigación judicial. “Los viajes del jefe de Gabinete no son noticia por el destino que eventualmente haya elegido. Se puede ir cualquier argentino donde quiera porque está garantizado en la Constitución Nacional”, explicó.
Y agregó: “Los viajes empezaron a ser noticia cuando trascendió en la investigación que habían sido pagados con dinero en efectivo, porque esa pesquisa lo que busca es el origen de los fondos”.
En ese sentido, sostuvo que el debate público no se centra en cuestiones personales, sino en la obligación de los funcionarios de brindar explicaciones claras. “Acá no tiene que ver dónde se fue o con quién se fue. Tiene que ver con qué dinero lo pagó y si lo puede explicar”, enfatizó.
La conductora también reveló que había conversado personalmente con Adorni antes de que estallara la controversia pública. “En mi caso personal, decidí no viajar al exterior con mi marido (Luis Petri) mientras fuera ministro de la Nación. Y claro, éramos amigos con Manuel, porque presumo que después de lo que dijo ayer él no lo siente de la misma manera”, expresó.
Según relató, en distintas oportunidades habían hablado sobre posibles destinos de viaje. “Hablamos muchas veces de viajes y eventualmente pudimos haber analizado, pero recuerdo que le recomendé no viajar a ese destino. Y por un problema puntual también, porque había una situación muy crítica en Venezuela y también en Colombia, y me parecía inconveniente”, manifestó.
Pérez también cuestionó la forma elegida por Adorni para responderle públicamente. “Nunca aludí ni hablé por terceros ni traté de ensuciarlo a sus espaldas. Siempre dije de frente lo que pensaba”, afirmó. Y dirigiéndose directamente al funcionario agregó: “No fui a hablar con otro aludiendo a vos. Te lo dije a vos de buena fe”.
La periodista defendió además la independencia profesional frente a los vínculos personales. “Mi lealtad como periodista es con el público, no con el funcionario”, subrayó.