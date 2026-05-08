Cristina Pérez, enfrentada con Manuel Adorni: "Mucha gente que te votó también se siente traicionada"

La tensión se desató tras una entrevista que Adorni concedió al canal de YouTube Neura, conducido por Alejandro Fantino. Allí, el jefe de Gabinete cuestionó, sin mencionarla de manera directa, a una periodista que se había “horrorizado” por uno de sus viajes al exterior, en medio de las investigaciones judiciales que indagan el origen de los fondos utilizados para esos desplazamientos.