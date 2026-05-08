Paro bancario nacional: cuándo es y qué entidades estarán afectadas

En ese sentido, La Bancaria anunció que se mantiene en “estado de alerta y movilización en todo el país” y advierte que profundizará el plan de acción gremial con medidas directas, en caso de no tener soluciones urgentes y concretas. En ese sentido, hace responsables a las autoridades de las mencionadas entidades por el agravamiento del conflicto. “No vamos a permitir que se consoliden estas políticas de ajustes, que recaen siempre sobre las y los trabajadores”, determinó.