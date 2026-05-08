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Paro bancario nacional: cuándo es y qué entidades estarán afectadas

La Bancaria llamó a un cese de actividades en dos bancos.

Paro bancario nacional: cuándo es y qué entidades estarán afectadas
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Bancaria anunció un paro nacional para el miércoles 13 de mayo en el BCRA y el Banco Hipotecario, en rechazo al cierre de tesorerías regionales y despidos injustificados.
  • La medida afectará las últimas tres horas de atención. Responde al cierre de 12 tesorerías del BCRA y despidos en el Hipotecario, tras un paro previo sin respuestas el 27 de abril.
  • El gremio advierte que profundizará las medidas de fuerza si no hay respuestas. El conflicto escala ante políticas de ajuste que amenazan la estabilidad y las economías regionales.
Resumen generado con IA

La Asociación Bancaria anunció que llevará a cabo un paro nacional para la próxima semana. En ese sentido, muchas personas se preguntan cuándo es y qué entidades estarán afectadas.

Según informó La Bancaria a través de un comunicado, el cese de actividades se llevará a cabo el miércoles 13 de mayo. Este se hará en las tres últimas horas de atención al público. De todos modos, aun no se dieron más detalles sobre cómo será la medida de fuerza y qué servicios bancarios afectarán.

El gremio que agrupa a los trabajadores bancarios señaló que el paro será en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y en el Banco Hipotecario. La medida de fuerza se da en “rechazo a las decisiones arbitrarias e inaceptables adoptadas por las autoridades de ambas entidades, que afectan gravemente a las y los trabajadores”.

En cuanto al BCRA, el sindicato que encabeza Sergio Palazzo indicó que "la medida se llevará adelante contra la resolución que dispone el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales del país“. “Esta decisión podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo y representa un vaciamiento de funciones esenciales, afectando gravemente las economías regionales con un claro impacto social”, detalló el documento.

Cabe recordar que La Bancaria ya hizo un paro de 24 horas por este mismo motivo. “Pese a la medida de fuerza realizada el pasado 27 de abril en los tesoros regionales y las instancias formales ante la Secretaría de Trabajo, las autoridades han optado por mantener su posición intransigente, sin voluntad de diálogo ni de revisión de esas políticas. Esta actitud irresponsable profundiza el conflicto y agrava la situación”, apuntó el gremio.

En tanto, con el cese de actividades el sindicato también planea denunciar el “cierre sistemático de sucursales y la ejecución de despidos injustificados en todo el país” por parte del Banco Hipotecario. “Rechazamos de manera absoluta toda desvinculación y cualquier política de achique que implique el deterioro de las condiciones laborales y deje a trabajadores y trabajadoras sin sus puestos de trabajo”, añadió.

En ese sentido, La Bancaria anunció que se mantiene en “estado de alerta y movilización en todo el país” y advierte que profundizará el plan de acción gremial con medidas directas, en caso de no tener soluciones urgentes y concretas. En ese sentido, hace responsables a las autoridades de las mencionadas entidades por el agravamiento del conflicto. “No vamos a permitir que se consoliden estas políticas de ajustes, que recaen siempre sobre las y los trabajadores”, determinó.

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