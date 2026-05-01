Milei se reunió con el embajador argentino en Francia por la implementación del acuerdo entre la UE y el Mercosur

En ese esquema, el frente francés continúa siendo uno de los más sensibles. Emmanuel Macron ha expresado reparos sobre el impacto del acuerdo en el sector agropecuario de su país, y Francia se mantiene entre los socios europeos más críticos del entendimiento. A esto se suma que la aplicación del tramo comercial es provisoria, mientras el debate institucional dentro de Europa sigue abierto, con objeciones en el plano político y judicial.