Milei se reunió con el embajador argentino en Francia por la implementación del acuerdo entre la UE y el Mercosur

Resumen para apurados
- Javier Milei se reunió en Olivos con el embajador en Francia para coordinar la implementación del acuerdo UE-Mercosur, que inició este 1 de mayo su aplicación comercial provisoria.
- El acuerdo prevé una baja arancelaria gradual a 15 años. En paralelo, Milei dialogó con el primer ministro de Canadá para acelerar un tratado de libre comercio con el bloque regional.
- El desafío es transformar la apertura en exportaciones reales ante la resistencia de Francia. El Gobierno apuesta a una inserción internacional agresiva con socios estratégicos.
El presidente Javier Milei desplegó una agenda internacional enfocada en la apertura comercial, con reuniones y contactos clave en el mismo día en que comenzó a aplicarse de manera provisoria el Acuerdo Interino de Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur.
En ese marco, el mandatario recibió en la quinta de Olivos al embajador argentino en Francia, Ian Sielecki. Del encuentro también participó el ministro de Relaciones Exteriores.
Además, Milei intervino en una teleconferencia entre representantes de la Unión Europea y el Mercosur, junto al presidente de Paraguay, Santiago Peña; el canciller de Brasil, Mauro Vieira; la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.
El acuerdo comercial, firmado el 17 de enero, entró en vigencia este 1 de mayo y abrió formalmente su etapa de implementación. El entendimiento interino contempla la liberalización del comercio y de las inversiones, prevé una desgravación arancelaria en un plazo de hasta 15 años y comienza a reducir barreras no arancelarias tanto en bienes como en servicios. También incluye capítulos vinculados a materias primas críticas y cláusulas de protección ambiental.
En paralelo, el jefe de Estado mantuvo este viernes una conversación con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Según un parte oficial difundido por Ottawa, ambos coincidieron en destacar los avances en la negociación hacia un acuerdo de libre comercio entre Canadá y el Mercosur, un proceso que se mantiene abierto desde 2018.
El comunicado canadiense también subrayó el peso económico del bloque sudamericano, al que definió como la quinta economía del mundo por tamaño agregado. Durante el diálogo se abordó, además, el rol de Canadá como uno de los principales inversores en la minería argentina y la posibilidad de ampliar la relación en comercio, minerales críticos, energía e inversiones. También se incluyeron conversaciones sobre cooperación en industria de defensa y futuros operativos conjuntos.
La Casa Rosada busca así avanzar en distintos frentes en simultáneo. Por un lado, sigue de cerca el inicio operativo del acuerdo con la Unión Europea y, por otro, impulsa vínculos con socios estratégicos del G7 que mantienen negociaciones con el Mercosur.
En ese esquema, el frente francés continúa siendo uno de los más sensibles. Emmanuel Macron ha expresado reparos sobre el impacto del acuerdo en el sector agropecuario de su país, y Francia se mantiene entre los socios europeos más críticos del entendimiento. A esto se suma que la aplicación del tramo comercial es provisoria, mientras el debate institucional dentro de Europa sigue abierto, con objeciones en el plano político y judicial.
La etapa que se inició este 1 de mayo apunta a la implementación concreta del acuerdo. El esquema prevé una desgravación arancelaria gradual de hasta 15 años, la reducción de barreras no arancelarias y facilidades para el comercio de materias primas críticas. Para el Mercosur, la Unión Europea eliminará progresivamente aranceles sobre el 92% de sus importaciones y otorgará acceso preferencial a otro 7,5% mediante cuotas y otros mecanismos.
El desafío para el Gobierno será traducir esa apertura en exportaciones, inversiones y resultados tangibles, mientras intenta sumar a Canadá a una estrategia de inserción internacional en expansión.