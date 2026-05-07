Mundial 2026: por qué es tan difícil defender el título que ganó Argentina en Qatar

UNA VIRTUD. Scaloni no sólo armó un plantel que ganó casi todo lo que jugó, sino que además supo sostener el ímpetu y el hambre de gloria.
Resumen para apurados
- Argentina buscará revalidar su título en el Mundial 2026 frente a un reto histórico que solo Italia y Brasil superaron, en un contexto de alta exigencia física y mental.
- Bajo la conducción de Scaloni, el equipo logró sostener su competitividad tras Qatar, superando antecedentes donde grandes campeones no pudieron mantener su regularidad.
- El desempeño en 2026 determinará si este ciclo logra una hegemonía histórica. El desafío será gestionar el recambio y la fatiga para romper la racha de décadas sin bicampeones.
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