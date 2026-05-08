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Becas para estudiar un máster en España: todo lo que tenés que saber para postularte

Hasta el 15 de mayo hay tiempo para postularse a becas internacionales que permiten cursar en la Universidad de Cantabria. La convocatoria ofrece hasta 5.300 euros para matrícula y gastos de estadía.

UNIVERSIDAD. La convocatoria está dirigida a graduados de universidades latinoamericanas. UNIVERSIDAD. La convocatoria está dirigida a graduados de universidades latinoamericanas. / GOOGLE
Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • La Universidad de Cantabria y la AUIP ofrecen becas de hasta 5.300 euros para másteres en España a graduados latinoamericanos. El plazo de inscripción vence el 15 de mayo de 2026.
  • Cubre matrícula y estancia en 18 programas. Exigen promedio de 7/10, título afín y postulación online para graduados que no residan en España. Los resultados saldrán el 1 de junio.
  • Esta iniciativa impulsa la movilidad académica y reduce brechas económicas para profesionales de la región, facilitando el acceso a formación de posgrado europea de alta calidad.
Resumen generado con IA

Estudiar en Europa puede parecer inalcanzable por los costos, pero existen programas que permiten dar ese paso con ayuda económica, y este es el caso de las becas para cursar estudios oficiales de máster en la Universidad de Cantabria, en España, dirigidas a graduados de América Latina.

La iniciativa es impulsada por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) y busca fomentar la formación de posgrado y la movilidad académica en la región.

Cuánto cubre la beca y qué incluye

Las ayudas tienen un monto máximo de hasta 5.300 euros por estudiante. Este financiamiento está pensado para cubrir los gastos más importantes del inicio del máster.

En concreto, incluye:

- Matrícula de hasta 60 créditos ECTS

- Tasas administrativas y seguros obligatorios

- Una bolsa económica para gastos de estancia

No cubre todos los costos (como el título), pero representa un respaldo clave para quienes buscan estudiar en el exterior .

Qué másteres se pueden estudiar

La convocatoria incluye 18 programas oficiales de máster en distintas áreas del conocimiento dentro de la Universidad de Cantabria.

Entre las áreas disponibles se encuentran:

- Ingeniería y tecnología

- Ciencias económicas y empresariales

- Ciencias sociales y jurídicas

- Educación

- Ciencias de la salud

 - Ciencias básicas

Esto permite que graduados de distintas carreras encuentren una opción acorde a su perfil. Al momento de postularse, cada aspirante deberá elegir un solo máster, que debe estar vinculado con su formación previa.

Requisitos: quiénes pueden postularse

Para acceder a la beca, es necesario cumplir con algunos criterios básicos:

- Ser egresado de una universidad latinoamericana

- Tener un título universitario en un área afín al máster elegido

- Contar con un promedio académico igual o superior a 7/10

- No residir en España durante el proceso de postulación

Qué documentación tenés que preparar

El proceso de inscripción es online y requiere presentar distintos documentos. Entre los principales:

- Pasaporte

- Título universitario legalizado

- Certificado de notas

- Currículum vitae (máximo dos páginas)

- Carta de motivación

- Declaración jurada

También puede solicitarse un certificado de equivalencia de promedio emitido por el sistema español .

Fechas clave y cómo anotarse

El plazo para postularse está abierto hasta el 15 de mayo de 2026. La inscripción se realiza a través de la plataforma oficial de la AUIP: https://auip.org/es

Luego del cierre, una comisión evaluará las candidaturas y publicará los resultados a partir del 1 de junio.

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