“Ser un Beatle por un ratito”: la zapada que reúne a músicos tucumanos vuelve con una nueva edición

La propuesta también tiene un costado familiar y emocional. Una de las hijas de Giullitti, de 10 años, tocará en esta edición luego de haber comenzado a aprender piano con canciones de The Beatles. “Ella empezó aprendiendo ‘Hey Jude’ y me pidió participar. Para nosotros esto también es compartir la música y abrir un lugar para distintas generaciones”, dijo.