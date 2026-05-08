“Ser un Beatle por un ratito”: la zapada que reúne a músicos tucumanos vuelve con una nueva edición
Se realizará este viernes 9 de mayo en Yerba Buena. Es una propuesta abierta que reúne a fanáticos y artistas locales para interpretar clásicos de la banda, mientras que quienes sepan cantar o tocar algún instrumento todavía pueden sumarse a la experiencia además de asistir como público.
Resumen para apurados
- Tucumán recibe la segunda 'Zapada Beatles' este viernes 9 de mayo en Yerba Buena, donde músicos y fans se reúnen para tocar clásicos en un formato abierto y participativo.
- La iniciativa, inspirada en eventos de Buenos Aires, reúne a diversas generaciones. En su debut convocó a más de 100 personas, permitiendo el debut de músicos sin experiencia previa.
- El evento busca democratizar el acceso a la cultura con precios accesibles. Los organizadores planean expandir el formato con zapadas dedicadas a Charly García y al rock nacional.
La música de The Beatles volverá a sonar este viernes 9 de mayo en Tucumán, pero no desde un recital tradicional. La “Zapada Beatles”, una propuesta abierta que reúne a músicos aficionados, profesionales y fanáticos de distintas generaciones, tendrá su segunda edición en Pura Vida Bar, ubicado en San Lorenzo 127, Yerba Buena.
El evento tendrá escenario compartido y participación de músicos que interpretarán canciones del histórico cuarteto británico. Detrás de la iniciativa están Marcelo Giullitti Oliva, Rodrigo Rivadeneira, Lucas Vallejos, Matías Barro, Richard Pa, quienes organizan el encuentro de manera independiente.
Una idea que nació en Buenos Aires y llegó a Tucumán
En diálogo con LA GACETA, Giullitti contó que la idea surgió a partir de una experiencia similar que conoció mientras vivía en Buenos Aires. “Había un grupo que hacía algo parecido y me pareció increíble porque juntaba músicos que no se conocían entre sí, pero que compartían el amor por esta música”, recordó.
Giullitti regresó a la provincia a fines de 2022 y poco tiempo después comenzó a conversar con amigos músicos sobre la posibilidad de trasladar esa experiencia a la provincia.
“Acá tengo muchos más amigos músicos y sentíamos que estaría buenísimo hacer algo así. Empezamos a hablarlo con Rodri, después se sumaron Matías Barro y Lucas Vallejos, y armamos la primera fecha”, explicó.
La “Zapada Beatles” reunió a más de 100 personas
La primera edición superó sus expectativas. Según contó, más de 100 personas participaron del encuentro, que también se realizó en Pura Vida. El público incluyó desde adolescentes hasta adultos mayores.
“Eso tienen los Beatles: convocan a todas las generaciones. Había chicos de 17 años tocando arriba del escenario y personas de 60 o 70 escuchando canciones que marcaron sus vidas”, relató.
Uno de los diferenciales de la propuesta es justamente el formato abierto. Los músicos pueden anotarse para interpretar canciones aunque no tengan experiencia en vivo. La organización les pide solamente conocimientos básicos sobre el instrumento o la voz.
“No hace falta haber tocado en escenarios antes. La idea es justamente generar ese espacio para animarse y vivir la experiencia”, explicó Giullitti.
Cómo participar de la “Zapada Beatles” en Tucumán
Actualmente ya hay más de 20 personas anotadas para participar, aunque todavía quedan algunos lugares disponibles para guitarras, batería y piano. Los interesados pueden comunicarse a través de la cuenta oficial de Instagram del evento: @zapadabeatle
La propuesta también tiene un costado familiar y emocional. Una de las hijas de Giullitti, de 10 años, tocará en esta edición luego de haber comenzado a aprender piano con canciones de The Beatles. “Ella empezó aprendiendo ‘Hey Jude’ y me pidió participar. Para nosotros esto también es compartir la música y abrir un lugar para distintas generaciones”, dijo.
Entradas accesibles y planes para futuras ediciones
Más allá de la pasión por la banda inglesa, los organizadores reconocen que sostener un evento cultural independiente en el contexto económico actual implica un esfuerzo importante. Por eso buscan mantener precios accesibles y ofrecer descuentos para grupos.
Las entradas anticipadas cuestan $12.000 o dos por $20.000, mientras que en puerta tendrán un valor de $15.000.
“Queremos que sea algo accesible. Sabemos lo que cuesta salir, consumir cultura, pagar transporte o comer afuera. La idea es que nadie se quede sin venir por eso”, señaló Giullitti.
Además, adelantó que el proyecto podría ampliarse a futuro con nuevas ediciones dedicadas a otros artistas del rock nacional e internacional. “Nos gustaría hacer zapadas de Charly García, Spinetta o rock nacional. La idea es seguir generando encuentros donde la gente pueda tocar, compartir y disfrutar de la música”, sostuvo.