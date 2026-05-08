Milei reúne al Gabinete bajo la sombra del caso Adorni y el desafío abierto de Patricia Bullrich

La Casa Rosada será hoy escenario de una de las reuniones de Gabinete más tensas desde el inicio de la gestión. A las 14, el presidente Javier Milei encabezará el encuentro con sus ministros en un clima de fractura interna, provocado por las denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la decisión de Patricia Bullrich de romper el libreto oficial para exigirle explicaciones públicas a su par.