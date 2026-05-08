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Milei reúne al Gabinete bajo la sombra del caso Adorni y el desafío abierto de Patricia Bullrich

La cumbre en la Rosada estará marcada por el malestar interno ante el "desmarque" de la senadora, quien exigió transparencia inmediata al jefe de Gabinete.

CASA ROSADA. FOTO X CASA ROSADA. FOTO X
Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • Javier Milei encabeza hoy una tensa reunión de Gabinete en la Casa Rosada tras las denuncias contra Manuel Adorni y el pedido de transparencia pública de Patricia Bullrich.
  • El conflicto surge por el patrimonio de Adorni y el 'desmarque' de Bullrich, quien exigió explicaciones. El jefe de Gabinete dará una conferencia previa para frenar el desgaste.
  • La fractura expone debilidades internas y una puja de poder entre Karina Milei y Bullrich. El resultado del encuentro definirá la cohesión del oficialismo ante futuras crisis.
Resumen generado con IA

La Casa Rosada será hoy escenario de una de las reuniones de Gabinete más tensas desde el inicio de la gestión. A las 14, el presidente Javier Milei encabezará el encuentro con sus ministros en un clima de fractura interna, provocado por las denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la decisión de Patricia Bullrich de romper el libreto oficial para exigirle explicaciones públicas a su par.

El foco de conflicto no es solo patrimonial, sino político. Mientras Milei intenta blindar a Adorni, Bullrich optó por una estrategia de "líbero", al reclamar que el funcionario adelante su declaración jurada para frenar el desgaste del Gobierno. 

En el entorno presidencial, este movimiento se leyó como una traición que expone una debilidad que el Ejecutivo buscaba contener puertas adentro.

Como contraofensiva, Adorni buscará hoy una "huida hacia adelante": mantendrá su agenda en Zárate con Mercedes-Benz y dará una conferencia especial a las 13, apenas una hora antes de la cumbre de ministros. 

Sin embargo, el malestar es irreversible. Cerca de Karina Milei acusaron a la senadora Bullrich de querer capitalizar la crisis para ganar volumen propio, mientras ella se defiende con una frase que ya circula por los pasillos oficiales: "Yo hice lo que tenía que hacer".

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