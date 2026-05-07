Juicio por 18.000 toneladas de basura: “La sentencia consolida un vaciadero a cielo abierto”

RESIDUOS URBANOS. Persiste el interrogante sobre qué pasará con las 18.000 tn de basura en Pacará Pintado.
Resumen para apurados
- Una empresa apeló el fallo que prohíbe trasladar 18.000 toneladas de basura de Pacará Pintado a Overo Pozo, Tucumán, buscando evitar que el sitio opere como un vaciadero abierto.
- La presentación del recurso de casación busca revertir la sentencia previa que impedía el movimiento de los residuos urbanos, agravando la crisis ambiental en la zona afectada.
- La resolución judicial final determinará el destino de los desechos y sentará un precedente sobre la gestión de pasivos ambientales y la salud pública en toda la región tucumana.
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Temas Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la NaciónPacará PintadoSilvia Peyracchia
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