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Juicio por 18.000 toneladas de basura: “La sentencia consolida un vaciadero a cielo abierto”

Tras el fallo que rechazó el traslado de los residuos desde Pacará Pintado hacia Overo Pozo, la empresa demandante interpuso un recurso de casación.

RESIDUOS URBANOS. Persiste el interrogante sobre qué pasará con las 18.000 tn de basura en Pacará Pintado. RESIDUOS URBANOS. Persiste el interrogante sobre qué pasará con las 18.000 tn de basura en Pacará Pintado.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una empresa apeló el fallo que prohíbe trasladar 18.000 toneladas de basura de Pacará Pintado a Overo Pozo, Tucumán, buscando evitar que el sitio opere como un vaciadero abierto.
  • La presentación del recurso de casación busca revertir la sentencia previa que impedía el movimiento de los residuos urbanos, agravando la crisis ambiental en la zona afectada.
  • La resolución judicial final determinará el destino de los desechos y sentará un precedente sobre la gestión de pasivos ambientales y la salud pública en toda la región tucumana.
Resumen generado con IA

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