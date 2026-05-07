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La advertencia detrás del chikungunya: qué puede pasar en Tucumán en los próximos años

Especialistas advierten que el avance del virus refleja el impacto del cambio climático y la convivencia de enfermedades transmitidas por mosquitos.

CONTAGIO. En Alejandro Heredia, entre basura acumulada, los vecinos advierten que los casos de chikungunya siguen en aumento. CONTAGIO. En Alejandro Heredia, entre basura acumulada, los vecinos advierten que los casos de chikungunya siguen en aumento. Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Lucía Lozano
Por Lucía Lozano Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán registró este año un récord de 423 casos de chikungunya por la picadura del mosquito Aedes aegypti, ante el aumento de temperaturas y la falta de saneamiento ambiental.
  • El virus irrumpió con fuerza debido a la urbanización desordenada y el cambio climático que extiende los períodos de calor, favoreciendo la reproducción constante del vector.
  • Expertos advierten que el chikungunya será endémico en el NOA. El desafío futuro implica mejorar la infraestructura urbana y prepararse para posibles coinfecciones con dengue.
Resumen generado con IA

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