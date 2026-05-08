¿Qué valora y qué busca el trabajador argentino?

La rotación vuelve a ubicarse en el centro de la agenda: el 35% de las empresas proyecta un aumento de las renuncias voluntarias en 2026, anticipando un escenario más desafiante para la retención del talento, indica un reporte elaborado por Adecco Argentina. Según el mismo informe, las tres fuerzas que explican la rotación voluntaria en 2026 son la pretensión salarial, el cambio generacional en expectativas -propósito, crecimiento, flexibilidad- y la competencia intersectorial por talento escaso. Es decir, el trabajador argentino de hoy quiere ganar bien, pero también quiere saber para qué trabaja, crecer dentro de la organización y tener autonomía sobre su tiempo.