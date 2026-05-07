Secciones
Política

Reforma laboral: la Corte Suprema nacional rechazó el "per saltum" solicitado por el gobierno de Milei

El máximo tribunal declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por la administración libertaria para revertir la cautelar que suspendió artículos de la ley de "Modernización Laboral".

Integrantes del máximo tribunal. CSJN Integrantes del máximo tribunal. CSJN
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Corte Suprema de Argentina rechazó este 7 de mayo el 'per saltum' del Gobierno de Milei para validar la reforma laboral, al no cumplirse los requisitos legales para intervenir.
  • El recurso buscaba anular una cautelar que suspendió 83 artículos de la ley de Modernización Laboral. La administración libertaria pretendía evitar el trámite en instancias inferiores.
  • La causa seguirá ahora en el fuero contencioso administrativo. El fallo dilata la aplicación de la reforma y representa un revés judicial para la estrategia directa del Ejecutivo.
Resumen generado con IA

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) rechazó el recurso extraordinario por salto de instancia presentado por el gobierno de Javier Milei para que interviniera de manera directa en la causa que analiza la constitucionalidad de la reforma laboral. Con esta decisión, el máximo tribunal desestimó la estrategia judicial de la administración libertaria y dejó que el expediente continúe su curso ordinario en instancias inferiores.

En una resolución breve, la Corte, integrado por Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, y Ricardo Lorenzetti, sostuvo que no estaban dadas las condiciones previstas en el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial para habilitar el denominado per saltum.

“Que a juicio de esta Corte no se observan los requisitos que, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, habilitan la procedencia de la vía cuya apertura se promueve mediante el recurso por salto de instancia”, señaló el fallo firmado este 7 de mayo de 2026, consignó el diario "Ámbito".

En consecuencia, el tribunal declaró inadmisible el recurso impulsado por el Estado nacional y ordenó archivar las actuaciones.

El gobierno de Milei había acudido directamente a la Corte Suprema luego de que el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 suspendiera la aplicación de 83 artículos de la reforma laboral. La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro en representación de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

La Casa Rosada pretendía que la Corte suspendiera de inmediato la cautelar y restituyera la plena vigencia de la ley 27.802 de Modernización Laboral mientras continuaba el trámite judicial. También argumentó que el juez laboral que dictó la medida carecía de competencia y cuestionó la legitimación de la Confederación General del Trabajo (CGT) para representar a todos los trabajadores del país.

Además, la Procuración calificó el caso como de “gravedad institucional”, al considerar que la suspensión de una ley nacional por parte de un tribunal inferior afectaba la división de poderes y generaba incertidumbre jurídica.

El conflicto judicial comenzó tras una presentación de la Confederación General del Trabajo, que solicitó la inconstitucionalidad y la suspensión cautelar de varios artículos de la reforma laboral al considerar que vulneraban derechos laborales, afectaban la protección del trabajo, limitaban derechos sindicales y restringían el acceso a la Justicia.

El juez laboral Raúl Horacio Ojeda hizo lugar parcialmente al planteo y suspendió la aplicación de los artículos cuestionados con efectos generales.

Pese a la disputa judicial, la reforma laboral permanece vigente y la causa seguirá su curso en el fuero contencioso administrativo, luego de que la Cámara Nacional del Trabajo resolviera remitir el expediente a esa órbita. Con el rechazo del per saltum, la Corte evitó intervenir en esta etapa y dejó abierta la continuidad del proceso en las instancias ordinarias.

Temas Ricardo LorenzettiHoracio RosattiCarlos Rosenkrantz
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta
1

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

Adorni, cada vez más acorralado por los testigos: un hijastro y un contratista complicaron su relato
2

Adorni, cada vez más acorralado por los testigos: un hijastro y un contratista complicaron su relato

Confirman la muerte encefálica de Benjamín, el niño accidentado en Horco Molle
3

Confirman la muerte encefálica de Benjamín, el niño accidentado en Horco Molle

Vouchers Educativos 2026: cuándo se cobra la cuota de mayo y cómo consultar el estado del pago
4

Vouchers Educativos 2026: cuándo se cobra la cuota de mayo y cómo consultar el estado del pago

Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros
5

Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros

Ranking notas premium
Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta
1

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente
2

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz
3

In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz

Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad
4

Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad

El modelo político necesita gas para llegar a 2027
5

El modelo político necesita gas para llegar a 2027

Más Noticias
Confirman la muerte encefálica de Benjamín, el niño accidentado en Horco Molle

Confirman la muerte encefálica de Benjamín, el niño accidentado en Horco Molle

Juicio por 18.000 toneladas de basura: “La sentencia consolida un vaciadero a cielo abierto”

Juicio por 18.000 toneladas de basura: “La sentencia consolida un vaciadero a cielo abierto”

Jaldo oficializó por DNU a Lausberg como subinterventora del Ersept

Jaldo oficializó por DNU a Lausberg como subinterventora del Ersept

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

Adorni, cada vez más acorralado por los testigos: un hijastro y un contratista complicaron su relato

Adorni, cada vez más acorralado por los testigos: un hijastro y un contratista complicaron su relato

Arroyo Salgado relacionó la muerte de Nisman con la inteligencia militar y la empresa Río Turbio

Arroyo Salgado relacionó la muerte de Nisman con la inteligencia militar y la empresa Río Turbio

Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros

Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros

Vouchers Educativos 2026: cuándo se cobra la cuota de mayo y cómo consultar el estado del pago

Vouchers Educativos 2026: cuándo se cobra la cuota de mayo y cómo consultar el estado del pago

Comentarios