Reforma laboral: la Corte Suprema nacional rechazó el "per saltum" solicitado por el gobierno de Milei

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) rechazó el recurso extraordinario por salto de instancia presentado por el gobierno de Javier Milei para que interviniera de manera directa en la causa que analiza la constitucionalidad de la reforma laboral. Con esta decisión, el máximo tribunal desestimó la estrategia judicial de la administración libertaria y dejó que el expediente continúe su curso ordinario en instancias inferiores.