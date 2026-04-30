Día del Trabajador: la flexibilidad es el nuevo "salario"

Resumen para apurados
- En el Día del Trabajador 2025, Argentina enfrenta una reconfiguración laboral donde la flexibilidad y el bienestar son tan valorados como el salario tras nuevas reformas legales.
- Pese a que el 59% prefiere modelos híbridos por el costo del traslado, el 48% aún trabaja de forma presencial obligatoria, evidenciando una brecha entre empresas y empleados.
- La adopción de IA y espacios funcionales serán claves para retener talento. La autonomía laboral se consolida como el factor determinante para la competitividad de las empresas.
El Día del Trabajador encuentra a la Argentina en un escenario de profunda reconfiguración, tras la implementación de las nuevas normativas de modernización laboral y con un índice de desocupación que alcanzó el 75% al cierre de 2025, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
En este contexto, el último estudio de WeWork realizado junto a Michael Page revela que el talento local ya no busca solo un puesto, sino una nueva cultura de trabajo: el 59% de los encuestados en el país prefiere el modelo híbrido y la mayoría elige asistir a la oficina entre uno y dos días por semana como su punto de equilibrio ideal. Sin embargo, esto convive con una realidad corporativa dispar. A pesar de que el 31% de los trabajadores asegura que no aceptaría un empleo que no sea remoto, todavía existe una brecha importante en la práctica: el 48% de las personas hoy trabaja de forma 100% presencial. Según el relevamiento, esta dinámica es mayoritariamente obligatoria ya que se trata de una norma establecida por la empresa y no una elección del empleado. Esta desconexión plantea un reto para las organizaciones en un mercado donde la flexibilidad es valorada por el talento como una parte esencial de su compensación.
En este sentido, el factor movilidad se posiciona como el principal condicionante de la presencialidad. El informe destaca que el 87% de los argentinos identifica al tiempo de traslado como la mayor desventaja de ir a la oficina. Con un 25% de los trabajadores dedicando más de una hora diaria al trayecto de ida y vuelta, y un 18% dedicando dos horas o más, la flexibilidad se ha convertido en un recurso clave para la salud mental.
Ante este panorama, el valor de ir a la oficina se traslada a la calidad de la experiencia: el espacio físico debe ofrecer un valor agregado, ya que el talento hoy demanda entornos que armonicen funcionalidad y bienestar. WeWork atiende esta necesidad diseñando sus oficinas bajo estándares de confort, mobiliario ergonómico y zonas de esparcimiento que transforman la oficina en un punto de encuentro estratégico para la sinergia y la creatividad.
En paralelo, la radiografía del trabajador actual también derriba mitos sobre la tecnología. El 82% de los empleados en Argentina percibe a la Inteligencia Artificial como una herramienta de apoyo que potencia su capacidad operativa. El interés por adaptarse es real: el 84% manifiesta el deseo de recibir capacitación en IA , entendiendo que delegar tareas de reporting y el análisis de datos -las áreas que el 31% considera más beneficiadas por esta tecnología- les permite enfocarse en roles con mayor valor humano y estratégico. Esta confluencia entre tecnología, bienestar y nuevos esquemas de presencialidad marca el inicio de una era donde la oficina deja de ser un destino obligatorio para convertirse en un centro de conexión estratégica. “En este nuevo ecosistema, la capacidad de las empresas para adaptarse a las demandas de autonomía será el factor determinante para atraer y retener a los mejores profesionales”, comenta Claudio Hidalgo, Presidente de WeWork Latinoamérica.