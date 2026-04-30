Día del Trabajador: la flexibilidad es el nuevo "salario"

En este contexto, el último estudio de WeWork realizado junto a Michael Page revela que el talento local ya no busca solo un puesto, sino una nueva cultura de trabajo: el 59% de los encuestados en el país prefiere el modelo híbrido y la mayoría elige asistir a la oficina entre uno y dos días por semana como su punto de equilibrio ideal. Sin embargo, esto convive con una realidad corporativa dispar. A pesar de que el 31% de los trabajadores asegura que no aceptaría un empleo que no sea remoto, todavía existe una brecha importante en la práctica: el 48% de las personas hoy trabaja de forma 100% presencial. Según el relevamiento, esta dinámica es mayoritariamente obligatoria ya que se trata de una norma establecida por la empresa y no una elección del empleado. Esta desconexión plantea un reto para las organizaciones en un mercado donde la flexibilidad es valorada por el talento como una parte esencial de su compensación.