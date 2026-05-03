Empleadas domésticas: ¿qué hacer si no te pagan el aguinaldo 2026?

El pago del aguinaldo está garantizado por la Ley 26.844 del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. El pago corresponde tanto a quienes trabajan bajo la modalidad con retiro –con pago mensual o por hora– como a la modalidad sin retiro, popularmente conocida como "cama adentro". Pero se hace una salvedad, y es que solo podrán reclamar su aguinaldo quienes estén registrados.