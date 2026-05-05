Fitch mejoró la calificación de la deuda argentina y destacó el rumbo económico, aunque alertó por la inflación
La agencia subió la nota de “CCC+” a “B-” y destacó avances fiscales, acumulación de reservas y financiamiento, pero señaló riesgos vinculados a la inflación, la liquidez y el contexto político.
Resumen para apurados
- Fitch elevó la calificación de la deuda argentina de CCC+ a B- este martes, basándose en la mejora fiscal y las reformas del gobierno de Milei para cumplir sus obligaciones.
- La decisión surge tras avances legislativos y la acumulación de reservas, aunque persiste una liquidez internacional débil y un historial de inestabilidad macroeconómica severa.
- Esta mejora busca reducir el costo financiero del país, pero la agencia advierte que la inflación y el descontento social por la recesión plantean desafíos políticos a futuro.
La calificadora de riesgo Fitch Ratings elevó la nota de la deuda argentina de “CCC+” a “B-”, en una decisión que refleja una mayor confianza en el rumbo del programa económico del Gobierno de Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. Aun así, el organismo advirtió que persisten riesgos relevantes que no se han disipado.
Si bien la calificación continúa dentro del grado especulativo, la mejora podría contribuir a reducir el costo del endeudamiento. Según explicó la agencia, la decisión se fundamenta en “una mejora estructural en los balances fiscales y externos, avances en las reformas económicas, mejores perspectivas para la acumulación de reservas de divisas y nuestra expectativa de que el Gobierno obtendrá financiamiento suficiente para cubrir sus obligaciones de deuda”.
Entre los factores positivos, Fitch destacó las “victorias legislativas” en materia de reforma laboral y la Ley Nacional de Glaciares. También subrayó el impulso de sectores como la energía y la minería en la generación de divisas, así como la llegada de inversiones.
Otro de los puntos valorados fue la acumulación de reservas por parte del Banco Central (BCRA), junto con el compromiso oficial con el ancla fiscal y las estrategias diseñadas por el equipo económico para afrontar los próximos vencimientos de deuda con acreedores privados.
Sin embargo, el informe también incluyó advertencias. “La calificación se ve limitada por una posición de liquidez internacional que sigue siendo débil para gestionar posibles crisis de confianza, a las que Argentina ha sido particularmente vulnerable, así como por la alta inflación y un historial de inestabilidad macroeconómica”, señaló Fitch.
En ese sentido, la agencia remarcó que los vencimientos de deuda continúan siendo elevados, que el proceso de desinflación enfrenta resistencias y que el crecimiento económico se distribuye de manera desigual entre los distintos sectores.
Además, el análisis puso el foco en la dimensión política. Si bien consideró que la oposición se encuentra fragmentada, advirtió que el lento crecimiento económico y la persistente inflación están afectando la popularidad del Gobierno.