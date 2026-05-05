Fitch mejoró la calificación de la deuda argentina y destacó el rumbo económico, aunque alertó por la inflación

Si bien la calificación continúa dentro del grado especulativo, la mejora podría contribuir a reducir el costo del endeudamiento. Según explicó la agencia, la decisión se fundamenta en “una mejora estructural en los balances fiscales y externos, avances en las reformas económicas, mejores perspectivas para la acumulación de reservas de divisas y nuestra expectativa de que el Gobierno obtendrá financiamiento suficiente para cubrir sus obligaciones de deuda”.