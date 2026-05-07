Alerta naranja y amarilla: casi todo el país estará afectado por tormentas y viento este 7 de mayo
El SMN advirtió por tormentas fuertes, ráfagas intensas y posible caída de granizo en gran parte de la Argentina. Además, una ciclogénesis impactará en el AMBA y podría intensificar las lluvias durante este jueves 7 de mayo.
Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas naranja y amarilla por fuertes tormentas y vientos en casi toda Argentina este 7 de mayo, advirtiendo sobre una ciclogénesis que afectará el área del AMBA.
- Las zonas más afectadas esperan granizo y ráfagas de 90 km/h. En la Patagonia, los vientos superarán los 100 km/h, mientras que el Litoral recibirá hasta 90 mm de lluvia acumulada.
- Este fenómeno climático extremo exige precaución por posibles inundaciones y daños materiales. La intensidad de la ciclogénesis marcará el comportamiento del tiempo en la región.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó las alertas amarillas y naranjas por tormentas y viento para distintas provincias del país y advirtió sobre la llegada de una ciclogénesis que impactará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante este jueves 7 de mayo.
Según el reporte oficial, varias zonas del país podrían registrar tormentas fuertes, abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas y posible caída de granizo. Además, en el sur argentino rige una advertencia por fuertes vientos.
Qué provincias están bajo alerta naranja por tormentas
El SMN indicó que las provincias alcanzadas por alerta naranja son la ciudad y provincia de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa.
Para estas regiones, el organismo pronosticó tormentas localmente fuertes o severas, acompañadas por intensa actividad eléctrica, precipitaciones abundantes y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. También existe probabilidad de caída de granizo.
En cuanto a las lluvias acumuladas, se esperan valores de entre 60 y 90 milímetros, aunque en algunos sectores podrían superarse de manera puntual.
La situación meteorológica también estará influenciada por una ciclogénesis, un fenómeno asociado a la formación de un sistema de baja presión que puede intensificar las lluvias y el viento, especialmente en el AMBA y zonas cercanas.
Alerta amarilla por viento y tormentas: las zonas afectadas
El SMN también emitió alertas amarillas para el sur bonaerense, Chubut, Río Negro, Córdoba, Mendoza, La Pampa, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy, Salta, el oeste de Formosa y Chaco, además del sur de Misiones.
En la Patagonia, la advertencia es principalmente por viento. Allí se prevén ráfagas intensas del sector sur con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que algunas podrían superar los 100 kilómetros por hora de manera localizada.
Las temperaturas en esa región oscilarán entre los 7°C y los 11°C. En tanto, en el centro del país también se esperan lluvias y precipitaciones, con máximas que podrían alcanzar los 22°C.