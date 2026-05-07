Accidente en Horco Molle: afirman que la bicicleta de Benjamín Olariaga no estaba en buen estado

No es solo andar en bici

La diferencia entre salir a pedalear y practicar descenso en montaña es central para entender los riesgos de la disciplina. Troncoso lo definió con claridad. “El descenso y el mountain bike son dos cosas muy diferentes. El mountain bike es una disciplina en la cual la subida es también la bajada. Pero las bajadas no son tan pronunciadas y no es tan complejo como el descenso”, explicó. Hacer descensos implica otra preparación y otro equipamiento: “Tiene mayor complejidad. Las bicicletas que se utilizan son distintas, tanto las suspensiones como los cuadros son diferentes, las geometrías son otras. Es un riesgo más grande el que se asume”, afirmó.