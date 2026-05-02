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Alerta por tormentas severas: qué provincias estarán afectadas por lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas

El SMN emitió alertas amarillas y naranjas por tormentas fuertes para este sábado 2 de mayo. Tres provincias podrían registrar lluvias intensas, granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas que superarían los 70 kilómetros por hora.

Alerta amarilla por tormentas en el litoral argentino Alerta amarilla por tormentas en el litoral argentino TN
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alertas naranja y amarilla por tormentas severas en Misiones, Corrientes y Formosa este sábado 2 de mayo, con ráfagas de 70 km/h y posible caída de granizo.
  • Misiones prevé el mayor riesgo con acumulados de hasta 110 mm. El fenómeno incluye intensa actividad eléctrica y riesgos de daños materiales por vientos y anegamientos temporarios.
  • Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre y asegurar objetos sueltos ante posibles interrupciones en servicios y dificultades de circulación en todo el Litoral.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas para este sábado 2 de mayo por tormentas fuertes que impactarán en distintas zonas del Litoral argentino, donde se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían provocar complicaciones momentáneas.

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Según informó el organismo, algunos de los eventos previstos podrían tener “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, especialmente en las áreas alcanzadas por la alerta naranja.

Qué provincias están bajo alerta por tormentas este sábado

La advertencia de nivel naranja alcanza a gran parte de la provincia de Misiones. Allí se prevén tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos.

El SMN indicó que las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre los 80 y los 110 milímetros, aunque en algunos sectores esos valores podrían ser superados de manera puntual. Además, se espera intensa actividad eléctrica, ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora y posible caída de granizo.

En paralelo, también rige una alerta amarilla por tormentas para otras zonas de Misiones, además de sectores de Corrientes y Formosa. En estas provincias se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, con acumulados estimados entre 50 y 80 milímetros.

Cuáles son los fenómenos previstos por el SMN

El organismo meteorológico advirtió que las tormentas podrían desarrollarse con fuerte actividad eléctrica, ráfagas intensas y abundante caída de agua en períodos cortos, lo que podría generar anegamientos temporarios y dificultades para circular.

La posibilidad de granizo también forma parte del pronóstico para algunas localidades afectadas por las alertas. Por ese motivo, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN y evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.

Entre las recomendaciones habituales frente a este tipo de fenómenos, se aconseja asegurar objetos que puedan volarse, evitar refugiarse bajo árboles y no sacar residuos que puedan obstruir desagües.

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